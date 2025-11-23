خبرگزاری کار ایران
روسای کمیته‌های پنجمین جشنواره پژواک معرفی شدند

با حکم معاون صدای رسانه ملی، روسای کمیته‌های مختلف پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی رویداد ملی پژواک حماسه ایستادگی، معرفی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک، علی بخشی‌زاده معاون صدای رسانه ملی، طی احکامی جداگانه روسای کمیته‌های تخصصی این رویداد را معرفی کرد.

مهدی آذرمکان عضو شورای سیاست‌گذاری، محسن خُش عضو شورای سیاست‌گذاری،محسن حبیبی عضو شورای سیاست گذاری، غلامرضا بحیرایی عضو شورای سیاست‌گذاری و رئیس کمیته داوری، امیر بیات دبیر اجرایی، ابوذر ابراهیم رئیس کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی، رضا کوچک‌زاده تهمتن رئیس کمیته علمی، احمد میرزایی رئیس کمیته برنامه‌ریزی، فرزاد امانی رئیس کمیته فنی، محمدنبی کمال‌آبادی رئیس کمیته صیانت و غلامحسین طالبی رئیس کمیته آموزش و فضای مجازی پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک معرفی شدند.

پنجمین جشنواره برنامه‌های رادیویی پژواک با شعار صدای واقعیت، پژواک حقیقت برگزار می‌شود.

