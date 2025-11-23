خبرگزاری کار ایران
آغاز به کار ششمین نمایشگاه کتاب کیش

ششمین نمایشگاه کتاب کیش که از یکم تا نهم آذرماه ۱۴۰۴ برپا می‌شود فرصتی منحصربه‌فرد برای دیدار با ناشران، دسترسی به تازه‌های نشر و تجربه ابزارهای نوین کتابخوانی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه در جزیره کیش ایفا کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، «ششمین نمایشگاه کتاب کیش» شنبه، یکم آذرماه ۱۴۰۴ با شعار «کتاب دریچه‌ای به زندگی» در سالن نمایشگاهی منطقه آزاد کیش و با حضور محمدمهدی احمدی؛ مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز؛ امام جمعه کیش و دیگر مسئولان منطقه آزاد کیش آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع برگزار می‌شود و ساعات بازدید روزانه آن از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ و از ۱۶ تا ۲۲ خواهد بود. در ششمین نمایشگاه کتاب کیش ۳۵۰ ناشر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۴۷ ناشر کتاب‌های خود را برای عرضه در نمایشگاه به انبار خانه کتاب و ادبیات ایران تحویل داده‌اند. در مجموع، ۱۷۲۵۳عنوان کتاب چاپ شده طی پنج سال اخیر در ۱۸۰ هزار جلد و با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

یکی از نکات برجسته نمایشگاه امسال، راه‌اندازی غرفه ویژه ابزارها و تجهیزات کتابخوانی است که برای نخستین بار در تاریخ نمایشگاه‌های کتاب ایران اجرا می‌شود. این اقدام با هدف تقویت نیازهای جامعه کتابخوان و افزایش جذابیت کتابخوانی انجام شده است.

