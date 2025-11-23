آغاز به کار ششمین نمایشگاه کتاب کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، «ششمین نمایشگاه کتاب کیش» شنبه، یکم آذرماه ۱۴۰۴ با شعار «کتاب دریچه‌ای به زندگی» در سالن نمایشگاهی منطقه آزاد کیش و با حضور محمدمهدی احمدی؛ مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا بی‌نیاز؛ امام جمعه کیش و دیگر مسئولان منطقه آزاد کیش آغاز به کار کرد.

این نمایشگاه در فضایی به مساحت ۷۰۰۰ متر مربع برگزار می‌شود و ساعات بازدید روزانه آن از ساعت ۹ تا ۱۳:۳۰ و از ۱۶ تا ۲۲ خواهد بود. در ششمین نمایشگاه کتاب کیش ۳۵۰ ناشر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۲۴۷ ناشر کتاب‌های خود را برای عرضه در نمایشگاه به انبار خانه کتاب و ادبیات ایران تحویل داده‌اند. در مجموع، ۱۷۲۵۳عنوان کتاب چاپ شده طی پنج سال اخیر در ۱۸۰ هزار جلد و با ارزش بیش از ۱۵ میلیارد تومان در معرض بازدید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

یکی از نکات برجسته نمایشگاه امسال، راه‌اندازی غرفه ویژه ابزارها و تجهیزات کتابخوانی است که برای نخستین بار در تاریخ نمایشگاه‌های کتاب ایران اجرا می‌شود. این اقدام با هدف تقویت نیازهای جامعه کتابخوان و افزایش جذابیت کتابخوانی انجام شده است.

ششمین نمایشگاه کتاب کیش که از یکم تا نهم آذرماه ۱۴۰۴ برپا می‌شود فرصتی منحصربه‌فرد برای دیدار با ناشران، دسترسی به تازه‌های نشر و تجربه ابزارهای نوین کتابخوانی فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در ترویج فرهنگ مطالعه در جزیره کیش ایفا کند.

