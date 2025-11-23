خبرگزاری کار ایران
داوران نخستین رویداد چندرسانه‌ای «هما» معرفی شدند

دبیرخانه نخستین رویداد ملی چندرسانه‌ای «هما» ترکیب داوران این رویداد را در بخش‌های مختلف هنری و رسانه‌ای اعلام کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رویداد، با اعلام محمد احسان مفیدی‌کیا  "دبیر" و کورش ادیم "مسئول کمیته داوران"  در بخش عکس: مجید سعیدی، کامران شریفی و کورش ادیم ، در بخش پوستر و اینفوگرافیک: علی حیانی، هاجر سلیمی‌نمین و فرهاد علی‌اکبری، در بخش فیلم کوتاه ۱۱۲ ثانیه‌ای: الهام آقالری، محمد صوفی و نورالله نصرتی  و در بخش پادکست و نمایش رادیویی: محسن سوهانی، نادر میرزایی و سیدمیلاد ناظمی داوری آثار را بر عهده خواهند داشت.

بر اساس اعلام دبیرخانه «هما»، انتخاب داوران با توجه به سوابق حرفه‌ای، فرهنگی، هنری و مدیریتی آنان صورت گرفته است تا ارزیابی آثار با بالاترین استانداردهای تخصصی انجام شود.

این ترکیب داوری، متشکل از عکاسان برجسته، طراحان گرافیک، مستندسازان و فعالان حوزه رسانه‌های تصویری، ویدیویی و شنیداری، نشان‌دهنده رویکرد چندرسانه‌ای و جامع این رویداد ملی است. 

رویداد «هما» با هدف روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در جریان جنگ ۱۲ روزه با استفاده از ابزار هنر، معرفی ظرفیت‌های خلاقانه داوطلبان و ایجاد بستری برای هم‌افزایی میان هنر و فعالیت‌های اجتماعی برگزار می‌شود.

اختتامیه این رویداد ملی نیمه آذرماه در تهران و به میزبانی سالن همایش‌های بین‌المللی ایران برگزار و طی آن از نفرات برتر هر بخش تقدیر خواهد شد.

