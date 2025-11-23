داوران نخستین رویداد چندرسانهای «هما» معرفی شدند
دبیرخانه نخستین رویداد ملی چندرسانهای «هما» ترکیب داوران این رویداد را در بخشهای مختلف هنری و رسانهای اعلام کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رویداد، با اعلام محمد احسان مفیدیکیا "دبیر" و کورش ادیم "مسئول کمیته داوران" در بخش عکس: مجید سعیدی، کامران شریفی و کورش ادیم ، در بخش پوستر و اینفوگرافیک: علی حیانی، هاجر سلیمینمین و فرهاد علیاکبری، در بخش فیلم کوتاه ۱۱۲ ثانیهای: الهام آقالری، محمد صوفی و نورالله نصرتی و در بخش پادکست و نمایش رادیویی: محسن سوهانی، نادر میرزایی و سیدمیلاد ناظمی داوری آثار را بر عهده خواهند داشت.
بر اساس اعلام دبیرخانه «هما»، انتخاب داوران با توجه به سوابق حرفهای، فرهنگی، هنری و مدیریتی آنان صورت گرفته است تا ارزیابی آثار با بالاترین استانداردهای تخصصی انجام شود.
این ترکیب داوری، متشکل از عکاسان برجسته، طراحان گرافیک، مستندسازان و فعالان حوزه رسانههای تصویری، ویدیویی و شنیداری، نشاندهنده رویکرد چندرسانهای و جامع این رویداد ملی است.
رویداد «هما» با هدف روایتی نو از همدلی، مقاومت و امید در جریان جنگ ۱۲ روزه با استفاده از ابزار هنر، معرفی ظرفیتهای خلاقانه داوطلبان و ایجاد بستری برای همافزایی میان هنر و فعالیتهای اجتماعی برگزار میشود.
اختتامیه این رویداد ملی نیمه آذرماه در تهران و به میزبانی سالن همایشهای بینالمللی ایران برگزار و طی آن از نفرات برتر هر بخش تقدیر خواهد شد.