پردیس «ملت» خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پردیس ملت برای دومین بار به عنوان خانه جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب شد.

در این دوره علاوه بر نمایش آثار بخش ملی و بین‌المللی، رونمایی از کتاب‌های جشنواره، کارگاه‌ها و آیین‌های بزرگداشت، در خانه جشنواره انجام می‌شود. افزایش تعداد مستندها در بخش ملی و بین‌الملل نوزدهمین دوره «سینماحقیقت» نیاز به تعدد سالن‌ها برای نمایش آثار را بیشتر کرد، فضای پردیس «ملت» و امکانات نمایشی آن برای اجرای برنامه‌های این دوره مناسب‌تر بود.

تیم برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» امکان رفت و آمد آسان را برای صاحبان آثار و نمایندگان رسانه‌ها فراهم خواهد کرد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

