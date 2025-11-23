خبرگزاری کار ایران
پردیس «ملت» خانه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» شد

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» در پردیس ملت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، پردیس ملت برای دومین بار به عنوان خانه جشنواره «سینماحقیقت» انتخاب شد.

در این دوره علاوه بر نمایش آثار بخش ملی و بین‌المللی، رونمایی از کتاب‌های جشنواره، کارگاه‌ها و آیین‌های بزرگداشت، در خانه جشنواره انجام می‌شود. افزایش تعداد مستندها در بخش ملی و بین‌الملل نوزدهمین دوره «سینماحقیقت» نیاز به تعدد سالن‌ها برای نمایش آثار را بیشتر کرد، فضای پردیس «ملت» و امکانات نمایشی آن برای اجرای برنامه‌های این دوره مناسب‌تر بود.

تیم برگزاری نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» امکان رفت و آمد آسان را برای صاحبان آثار و نمایندگان رسانه‌ها فراهم خواهد کرد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم برگزار می‌شود.

