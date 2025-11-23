هادی مرزبان درگذشت

به گزارش ایلنا، هادی مرزبان کارگردان و بازیگر تئاتر امروز یکشنبه دوم آذر در بیمارستان از دنیا رفت.

هادی مرزبان در چند هفته گذشته در ای سی یو بیمارستان به دلیل ناراحتی لوزالمعده بستری بود.

مرزبان، زاده فروردین سال ۱۳۲۳ بود و در کارنامه هنری‌اش اجرای نمایش‌هایی همچون «لبخند باشکوه آقای گیل»، «پلکان»، «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «خانمچه و مهتابی»، «باغ شب‌نمای ما»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آهسته با گل سرخ»، «نوبت دیوانگی»،«آمیز قلمدون»، «هاملت با سالاد فصل»، «سیمرغ»، «میر عشق»، «تنبورنواز» و ... دیده می‌شود.

