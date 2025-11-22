به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، این رئالیتی‌شو به عنوان تازه‌ترین اثر نبراس پیکچرز با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پیش‌تولید خود را در تهران آغاز کرده است و به احتمال زیاد در اوایل زمستان ۱۴۰۴ در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

این مسابقه ورزشی، با نگاه به ورزش سنتی مچ‌اندازی و با استفاده از تکنیک‌ها و دکورهای نمایشی تولید می‌شود و شرکت‌کنندگان نهایی از میان ورزشکاران برتری که موفق شدند مراحل انتخابی را پشت سر بگذارند، گزینش خواهند شد.

مسابقات مچ‌اندازی یکی از مسابقات ورزشی سرگرم‌کننده و شناسنامه‌دار در سطح بین‌المللی است که در ایران نیز رقابت‌های آن زیر نظر کمیته ویژه این ورزش در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار می‌شود.

مسعود صنم، کارگردان این مجموعه، پیش از این کارگردانی مجموعه «دست فرمون» را در کارنامه خود دارد که یکی از مجموعه‌های مهیج و پرمخاطب تلویزیونی بوده است.

به‌زودی و با مشخص شدن سایر عوامل اصلی این رئالیتی‌شو، اطلاعات بیشتری از این برنامه منتشر می‌شود.

