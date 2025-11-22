رئالیتیشوی «مچانداز» وارد مرحله پیش تولید شد
مجموعه نمایشی ـ ورزشی «مچانداز» به کارگردانی مسعود صنم و تهیهکنندگی علی طلوعی برای پخش در شبکه نمایش خانگی وارد مرحله تولید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پروژه، این رئالیتیشو به عنوان تازهترین اثر نبراس پیکچرز با دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پیشتولید خود را در تهران آغاز کرده است و به احتمال زیاد در اوایل زمستان ۱۴۰۴ در شبکه نمایش خانگی پخش میشود.
این مسابقه ورزشی، با نگاه به ورزش سنتی مچاندازی و با استفاده از تکنیکها و دکورهای نمایشی تولید میشود و شرکتکنندگان نهایی از میان ورزشکاران برتری که موفق شدند مراحل انتخابی را پشت سر بگذارند، گزینش خواهند شد.
مسابقات مچاندازی یکی از مسابقات ورزشی سرگرمکننده و شناسنامهدار در سطح بینالمللی است که در ایران نیز رقابتهای آن زیر نظر کمیته ویژه این ورزش در فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام برگزار میشود.
مسعود صنم، کارگردان این مجموعه، پیش از این کارگردانی مجموعه «دست فرمون» را در کارنامه خود دارد که یکی از مجموعههای مهیج و پرمخاطب تلویزیونی بوده است.
بهزودی و با مشخص شدن سایر عوامل اصلی این رئالیتیشو، اطلاعات بیشتری از این برنامه منتشر میشود.