شبِ «دانشنامۀ اسلامیکا» در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، جلد هشتم از مجموعۀ ۱۶جلدی دانشنامۀ «اسلامیکا» (Encyclopaedia Islamica) به سرویراستاری فرهاد دفتری و مرحوم ویلفرد مادلونگ در ۱۱۸۰ صفحه از سوی انتشارات بریل، بهار امسال منتشر شد. اثری که نسخۀ انگلیسی و مختصر دائرﺓ‌المعارف بزرگ اسلامی به سرویراستاری کاظم موسوی بجنوردی است که جلد بیست‌وششم آن، اخیراً در تهران به طبع رسید.

از ویژگی‌های منحصربه‌فرد آن توجّه ویژه به اسلام شیعی و میراث غنی و متنوّع آن و نیز ایران فرهنگی است، که آن را مکمّل دائرﺓ‌المعارف‌‎های دیگر به زبان‌های غربی می‌کند، ازجمله دائرﺓ‌المعارف اسلام چاپ انتشارات بریل با بیش از یک‌قرن سابقه و با نگاه اهل سنّت به اسلام. اسلامیکا علاوه‌بر ارائۀ مدخل‌هایی دربارۀ موضوعات و شخصیّت‌های مهم در اسلام به‌طور عام، این امکان را به خوانندۀ غربی می‌دهد تا اسلام شیعی و ایران فرهنگی را نیز به‌نحو خاص بشناسد.

جلد هشتم اسلامیکا که نتیجۀ همکاری مرکز دائرﺓ‌المعارف بزرگ اسلامی و مؤسّسۀ مطالعات اسماعیلی است، با مدخل «حبیب عجمی» (Ḥabīb al-ʿAjamī) آغاز می‌شود و با مدخل «حویزی، عبدعلی» (al-Ḥuwayzī) پایان می‌یابد و شامل مقالاتی دربارۀ امام حسن مجتبی (ع)، امام حسین (ع)، امام حسن عسکری (ع)، و شخصیت‌های شیعی ازجمله علی بن حسین (علی‌اکبر)، حبیب بن مظاهر، و علّامۀ حلّی است. در میان مشاهیر ایران فرهنگی در این جلد، مدخل حافظ می‌درخشد. از بزرگان صوفیّه، مقالاتی دربارۀ حسن بصری، هجویری، خواجه عبدالله انصاری و حلّاج آمده است و هم‌چنین شامل مقالات مهمی دربارۀ آیین حج، علم حدیث، نهاد حوزۀ علمیّه و مفهوم حقیقت است.

در نهصدودهمین شب از سلسلۀ شب‌های بخارا، کاظم موسوی بجنوردی، یونس کرامتی و علی دهباشی به ایراد سخن می‌پردازند، پیام تصویری فرهاد دفتری، احمد پاکتچی و رضا شاه‌کاظمی به نمایش درخواهد آمد، یادداشتی از ایرج افشار قرائت می‌شود و جلد هشتم دانشنامۀ اسلامیکا رونمایی خواهد شد.

شبِ «دانشنامۀ اسلامیکا»، یک‌شنبه، دوم آذر ١۴٠۴، ساعت سۀ بعدازظهر در تالار امیرالمؤمنینِ مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به‌نشانیِ میدان شهید باهنر (نیاوران)، خیابان شهید پورابتهاج (کاشانک)، نرسیده به سه‌راه آجودانیه، شمارۀ ٢١٠ برپا می‌شود.

