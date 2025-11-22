خبرگزاری کار ایران
فراخوان شرکت در نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم تمدید شد

علاقه‌مندان به اشتراک‌گذاری ایده‌های فیلم کوتاه در «نخستین رویداد پیچینگ آی‌فیلم»، تا ۳۰ آذر فرصت دارند در تارنمای این رویداد ثبت طرح کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی رویداد، باتوجه‌به استقبال خوب و درخواست شماری از فیلم‌سازان جوان برای شرکت در اولین دوره از رویداد ارائه طرح تولیدی برای جذب سرمایه (پیچینگ) که ازسوی شبکه آی‌فیلم برگزار می‌شود، دبیرخانه رویداد مهلت ثبت طرح‌ فیلم کوتاه در وب‌سایت رسمی این رویداد را تا ۳۰ آذر تمدید کرد.

کلیه مراحل این فرایند طی مراجعه به وب‌سایت به‌نشانی www.ifilmpitching.com قابل‌انجام است و دبیرخانه رویداد در انتهای زمان ثبت، از صاحبان طرح‌های پذیرفته‌شده برای شرکت در دوره‌های آموزش مجازی و برخط با موضوع مهارت‌های لازم برای ارائه مطلوب در جلسات پیچینگ دعوت خواهد کرد.

شبکه آی‌فیلم جلسات ارائه طرح تولیدی برای جذب سرمایه (پیچینگ) را هم‌زمان با «چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح» در اواخر فروردین ۱۴۰۵ برگزار خواهد کرد.‌

