فراخوان نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن فراخوان به شرح زیر است:

خانه سینما در راستای گسترش پژوهش و اندیشه در حوزه هنر سینما و با هدف پاسداشت کوشش‌های مؤلفان، مترجمان و ناشران فعال در زمینه مطالعات سینمایی، نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران را برگزار می‌کند.

این آیین فرهنگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و برترین آثار منتشرشده در حوزه سینما طی چهار سال گذشته مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

محور داوری

در این دوره، تمامی کتاب‌های مرتبط با سینما که برای نخستین‌بار از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ در ایران منتشر شده‌اند، در فرآیند داوری شرکت داده می‌شوند.

شرایط شرکت در جایزه

• کتاب‌ها باید دارای شماره شابک (ISBN) معتبر باشند.

• ارسال شش نسخه از هر عنوان کتاب توسط ناشر، نویسنده یا مترجم الزامی است.

• فیلمنامه های چاپ شده، در این جایزه داوری نخواهند شد.

• کتاب‌های غیر فارسی زبان که درباره سینمای ایران در بازه زمانی یادشده نگاشته شده‌اند، می‌توانند در مسابقه شرکت کنند و در صورتی‌که تعداد آن‌ها به حد نصاب برسد، در بخش جداگانه‌ای مورد داوری قرار خواهند گرفت.

جوایز

جوایز نهمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران در سه بخش اهدا می‌شود:

• بهترین تألیف سینمایی

• بهترین ترجمه سینمایی

• بهترین ناشر فعال در حوزه سینما

همچنین در آیین پایانی این دوره، از یکی از چهره‌های برجسته حوزه ادبیات سینمایی به پاس سهم مؤثر او در اعتلای فرهنگ و هنر ایران تجلیل به عمل خواهد آمد.

مهلت و نحوه ارسال آثار

ناشران، نویسندگان و مترجمان گرامی می‌توانند آثار خود را تا پایان آذرماه ۱۴۰۵، همراه با مشخصات کامل (نام نویسنده یا مترجم، ناشر، سال انتشار و اطلاعات تماس) به همراه نامه ای مبنی بر تقاضای شرکت در نهمین جایزه کتاب سال سینمای ایران، به دبیرخانه جایزه ارسال کنند.

نشانی دبیرخانه:

تهران، خیابان بهار جنوبی، کوچه سمنان، شماره ۲۹، خانه سینما، دبیرخانه جایزه کتاب سال سینمای ایران ( کتابخانه خانه سینما)

شماره تماس: ٧٧٥٣٥٨٤٣

خانه سینما از تمامی پژوهشگران، نویسندگان و ناشران دعوت می‌کند تا با حضور در این رویداد، سهمی در گسترش دانش و فرهنگ سینمایی کشور ایفا کنند.

