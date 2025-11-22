سیمای فاطمی در قاب تلویزیون
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، حال و هوای شبکههای تلویزیونی رنگ و بوی فاطمی به خود میگیرد و حسینیهای به وسعت ایران در رسانه ملی برپا میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانههای نوین معاونت سیما؛ همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، شبکههای تلویزیونی سیما، ویژهبرنامههایی متنوع را در قالبهای گوناگون برای مخاطبان تدارک دیدهاند. این برنامهها شامل پخش زنده مراسم عزاداری از اماکن مقدس، روضههای خانگی، مرثیهخوانی و مداحی، همچنین پخش مستندها و فیلمهای مرتبط با زندگی و سیره حضرت زهرا سلاماللهعلیها است.
شبکه یک با «فرهنگ فاطمی»
شبکه یک سیما همزمان با ایام فاطمیه، ویژهبرنامهای با عنوان «فرهنگ فاطمی» را طراحی و تولید کرده است. این برنامه با حضور بانوان شاخص از نقاط مختلف ایران روی آنتن خواهد رفت و تلاش دارد با روایت قصهها و تجربههای آنان، جلوههای تازهای از فرهنگ فاطمی را به مخاطبان معرفی کند.
در این ویژهبرنامه، موضوع پوشش و حجاب بهعنوان یکی از مهمترین میراثهای حضرت زهرا (س) مورد توجه قرار گرفته است. دستاندرکاران برنامه تأکید دارند که حجاب نهتنها محدودیت نیست، بلکه عامل اصلی در حفظ کرامت زن و جایگاه اجتماعی او محسوب میشود.
بخشهای مختلف «فرهنگ فاطمی» به بررسی تاریخی پوشش بانوان پیش و پس از ورود اسلام اختصاص یافته و تلاش شده است تا با بازخوانی این رویکردها، جایگاه حجاب در فرهنگ ایرانی - اسلامی برجسته شود. همچنین حضور بانوان فعال در عرصههای اجتماعی، فرهنگی و علمی، فرصتی فراهم میآورد تا مخاطبان با قصههای واقعی و الهامبخش آنان آشنا شوند.
ویژهبرنامه «فرهنگ فاطمی» در ایام فاطمیه از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این برنامه بنا دارد با نگاهی نو به موضوع پوشش و حجاب، زمینهای برای احیای فرهنگ فاطمی در جامعه امروز فراهم سازد.
«از مامان بگو» شبکه دو در شبهای سوگ حضرت زهرا (س)
برنامه «نقل و نقل» با اجرای حامد عسکری، شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر حوالی ساعت ۲۳ میزبان چهرههای فرهنگی، ادبی و دینی است تا از منظری تازه به معنویت زندگی حضرت زهرا (س) بپردازد؛ از لطافت نورانی تا صلابت تاریخی. این برنامه با تهیهکنندگی محمدحسام مدنی و کارگردانی علیرضا کاردانامین روایتی شنیدنی و تحلیلگرانه از شخصیت حضرت زهرا (س) و معارف فاطمی ارائه میکند.
«از مامان بگو» نیز با سه قسمت ویژه از شنبه ۱ آذر تا دوشنبه سوم آذر حوالی ساعت ۲۲، این ایام را با روایتهایی مادرانه گرامی میدارد؛ از حضور خانواده «ابوعباس» – رزمندهای که در بغداد به دست امریکاییها ربوده اسیر شد تا روایت مادر شهید نوجوان «امیرعلی امینی» تکواندوکار نوجوانی که در حملات رژیم صهیونیستی به میهنمان به شهادت رسید، و در نهایت معرفی خیریه «دلگشا» و تجربههای صمیمانه آنان از کودکان دارای سندروم داون. این برنامه با اجرای محیا اسناوندی و تهیهکنندگی سید یزدان ملکآبادی روانه آنتن میشود.
«عصر خانواده» نیز در یک ویژهبرنامه متفاوت، یکشنبه ۲ آذر حوالی ساعت ۱۸، حالوهوای یک روضه خانگی را در قاب تلویزیون بازآفرینی میکند. حضور ۵۰ خانواده به همراه پیرغلامان اهلبیت (ع) و جمعی از بانوان شاعر آیینی و همچنین دکتر پروانی (شاعر و پژوهشگر) این قسمت را به برنامهای متفاوت بدل کرده است، که ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه (س) را در نقشهای خانوادگی روایت و بررسی خواهند کرد. این برنامه را علیاکبر کریمی تهیهکنندگی و رضا داستانی کارگردانی میکند و با اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی پخش میشود.
در کنار این ویژهبرنامهها، شبکه دو مجموعهای از مستندهای اختصاصی را از شنبه اول آذر تا دوشنبه سوم آذر در ساعت ۱۶:۱۵ نیز تقدیم مخاطبان میکند: «بیشتر از مادرم» (شنبه اول آذر) روایتی از مادر شهید حاجعلی قوچانی؛ «بیکرانهها» (یکشنبه دوم آذر) داستان مادر شهیدان خالقیپور؛ و «بانو» (دوشنبه سوم آذر) که زندگی بانوی ایثارگر، عصمت احمدیان را به تصویر میکشد.
دیگر برنامههای مناسبتی این ایام شامل سخنرانی حجتالاسلام قنبریان (شنبه تا دوشنبه حوالی ۱۹:۳۰) و پخش فیلم سینمایی «انتظار» (دوشنبه سوم آذر ساعت ۸ صبح) به کارگردانی و تهیهکنندگی امید سبیلی است. همچنین مداحیها و نماهنگهای ویژه سوگ بانوی آب و آفتاب حضرت فاطمه (س) در فواصل برنامهها تقدیم مخاطبان خواهد شد.
تدارک شبکه سه سیما برای ایام فاطمیه (س)
برنامه «در آستان خورشید» با اجرای میثم آقابیگی، شنبه و یکشنبه و دوشنبه و سهشنبه ساعت ۲۱:۳۰ به صورت زنده از مشهد مقدس روی آنتن میرود.
همچنین برنامههای «سمت خدا»، «سلام صبح بخیر» و «طبیب» هم به این مناسبت روی آنتن میروند.
همچنین پخش مراسمهای هیات مذهبی سراسر کشور از دیگر برنامههای شبکه سه سیما در ایام فاطمیه است.
«سوره» شبکه چهار مقارن با ایام فاطمیه
به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها، «سوره» با سه برنامه در روزهای یکشنبه تا سه شنبه ۲ تا ۴ آذر به صورت ویژه ساعت ۲۱:۳۰ روی آنتن میرود.
برنامه «چند دقیقه برای تفکر»، سخنرانی استاد رحیمپور را به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به روی آنتن میبرد. این برنامه در شب شهادت، یکشنبه ۲ آذر، در ساعت ۲۳ پخش خواهد شد و سخنرانی استاد فاطمی نیا نیز در فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها در روز شهادت در ساعت ۱۹ به روی آنتن شبکه چهار خواهد رفت.
همچنین به همین مناسبت هفت قسمت از مستند «بی مرز با حجاب» از شنبه تا جمعه، ۱ تا ۷ آذر حوالی ساعت ۱۲ (بعد از اذان ظهر) از شبکه چهار به نمایش در خواهد آمد.
«از سرگذشت» شبکه نسیم به مناسبت ایام فاطمیه
برنامههای «از سرگذشت»، «نسیم آوا» به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در جدل پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.
«اُمّأبیها» ی شبکه آموزش در ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مستند «قصههای زندگی» با روایت داستانگونه و ساده به زندگی، اخلاق و نقش اجتماعی برخی از علمای برجسته دین میپردازد و لحظههای اثرگذار عمر بزرگانی چون آیتالله بروجردی، علامه طباطبایی، آیتالله بهجت و آیتالله مطهری را بازگو میکند.
ویژهبرنامه «اُمّأبیها» با محور فضائل و مقام معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۳.۴ و ۵ آذرماه پخش میشود و سخنرانیهای ویژه ایام فاطمیه نیز در جدول پخش این شبکه قرار دارد.
مستند «بانو» درباره زندگی عصمت احمدیان، مادر شهید، با روایت ثریا قاسمی، روز دوشنبه سوم آذر ساعت ۱۰:۳۰ روی آنتن میرود. همچنین برنامه «آینه عمر» و مستند «کریم بانو» نیز در فهرست پخش ویژه این ایام قرار گرفتهاند. مستند «کریم بانو» به روایت زندگی نازنین کریم، فعال اجتماعی و مذهبی در کشور کنیا، میپردازد.
برنامه «مثبت آموزش» نیز با حضور مهمانان و گفتوگو درباره سیره و فضائل حضرت فاطمه زهرا (س)، فضای معنوی و حال و هوای این روزها را برای مخاطبان بازتاب خواهد داد.
شبکه قرآن و معارف سیما در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
مراسم عزادری در حسینیه امام خمینی (ره) (بیت رهبری)، از ۲ تا ۶ آذر ساعت ۱۲:۱۵ پخش میشود.
برنامه «شبستان» به صورت زنده از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) با سخنرانی حجت الاسلام پناهیان و مداحی حاج مهدی سلحشور از شنبه یکم تا دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۷:۴۵و سه شنبه ۴ آذر ساعت ۱۸:۰۰ تقدیم علاقمندان میشود.
مستند «خانه مادری»، که روایتی است از مراسم عزاداری شهید قاسم سلیمانی در بیت الزهرای کرمان، یک شنبه ۲ آذر ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
همچنین «قرارگاه» به صورت ویژه برنامهای دوشنبه ۳ آذر، ساعت ۲۱ به صورت زنده پخش خواهد شد.
ضمنا قرائت زیارت حضرت زهرا (س) از شنبه ۱ آذر، ساعت ۰۷:۱۰ و دوشنبه ۳ آذر ساعت ۲۳:۳۰ از قاب شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
«سرخ به رنگ عقیق» در شبکه نمایش
شبکه نمایش، به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۳ فیلم «سبز به رنگ زمرد»، «سپید به رنگ مروارید» و «سرخ به رنگ عقیق» را از شنبه ۱ آذر تا دوشنبه ۳ آذر ماه ساعت ۱۹ پخش میکند.
«تکیه» شبکه افق در ایام فاطمیه
ویژهبرنامه «تکیه» از شنبه ۱ آذرماه هر شب ساعت ۲۲ از آستان مقدس امامزاده قاضیالصابر (ع) پخش میشود. این برنامه با حضور حجتالاسلام محمدمهدی طباخیان و با اجرای رضا ملایی در چهار شب متوالی میزبان مخاطبان خواهد بود. حجتالاسلام حسین مودب، وحید قاسمی، قاسم صرافان و محمود حبیبی کسبی شاعرانی هستند که در این چهار شب در «تکیه» حضور خواهند داشت.
از شنبه، برنامه «راه نو» با سخنرانی حجتالاسلام راجی؛ استاد حوزه و دانشگاه درباره شخصیت و سیره حضرت فاطمه زهرا (س)، در قالب ۴ قسمت هر روز ساعت ۱۲:۳۰ پخش میشود.
همچنین از ۱ تا ۴ آذرماه، بخشهایی از مراسم عزاداری حضرت صدیقه طاهره (س) با نوای کربلایی سیدرضا نریمانی هر شب ساعت ۲۱ تقدیم بینندگان خواهد شد.
در ادامه این ویژهبرنامهها، مجموعه مستند «روضههای خانگی» با روایتی از برگزاری روضههای خانگی در اقصی نقاط کشور نیز در روزهای دوشنبه و سهشنبه، ۳ و ۴ آذر ساعت ۱۸:۳۰ پخش خواهد شد.
شبکه سلامت در شب و روز شهادت
برنامههای «مادر کودک»، «ضربان»، «دوربین سلامت» متناسب با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) روی آنتن شبکه سلامت میروند. همچنین برنامه «حال خوب» با حضور کارشناسانی در مورد سلامت پخش میشود. مداحی و کلیپ مناسبتی هم در فواصل برنامهها روی آنتن میرود.
«رزم تا نقش» شبکه مستند به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها
مستند «رزم تا نقش» به کارگردانی و تهیهکنندگی حنیف شهپرراد، که روایتگر زندگی و تلاشهای محمد حصاریها، رزمنده ایثارگر دوران دفاع مقدس است، دوشنبه ۳ آذر ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش میشود.
این مستند ۳۰ دقیقهای، برجستهترین فعالیتهای حصاریها را بعد از پایان جنگ به تصویر میکشد. او با وجود جانبازی، به دیوارنویسی و خوشنویسی مضامین انقلاب اسلامی در سطح شهر تهران و مدارس میپردازد و این هنر را به عنوان ابزاری برای ترویج ارزشهای اسلامی و ملی استفاده میکند.
شبکههای کودک و امید در ایام فاطمیه
برنامه «مهر مادری» به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) از شنبه تا دوشنبه ۱ تا ۳ آذر ساعت ۱۹ از شبکه امید پخش میشود. این برنامه به شخصیت علمی، اقتصادی، تربیتی، اجتماعی و نظامی حضرت فاطمه (س) و همچنین چگونگی کنشگری اجتماعی فعال آن حضرت میپردازد و به پرسشی مبنی بر این که امروزه چگونه میتوانیم مانند حضرت زهرا (س) نقش خود را ایفا کنیم، پاسخ داده شده میشود و در ادامه نیز الگوهای موفق از سوی کارشناس این برنامه، تبیین و نکاتی در خصوص جهاد تبیین بانوان و همچنین جهاد علمی و تربیتی آنان مطرح خواهد شد.
فیلم کوتاه «ردیف شاهچراغ» دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۳:۱۵ روی آنتن امید میرود. این فیلم داستان زندگی زهرا و رضا است که در یک خانواده روستایی زندگی میکنند. زهرا نابینا هست و به علت مشکلات سانحه تصادف پدرش که نتوانست نذر شاهچراغ به جا آورند، زهرا و رضا تصمیم میگیرند نذر شاهچراغ را انجام دهند اما…
برنامه «نوگلان فاطمی» از شنبه تا دوشنبه ۱ تا ۳ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۳۰ پخش میشود.
فیلم سینمایی «بوسین روی ماه» دوشنبه ۳ آذر ساعت ۱۴:۳۰ در جدول پخش شبکه امید قرار دارد.
برنامه «قاب رفاقت» دوشنبه ۳ آذر ساعت ۲۲:۰۰ پخش میشود. این برنامه روایتی از زندگی یک پسر به نام امین بوده که علاقه بسیاری به عکاسی دارد اما به اصرار پدرش به شغل مدلینگ مشغول شده است. همین موضوع چالشهایی را برای او ایجاد میکند.
برنامه «رایحه» از شنبه تا دوشنبه ۱ تا ۳ آذر ساعت ۱۱:۳۰ در جدول پخش شبکه امید قرار دارد. این برنامه به معرفی کتابهایی از زنانی که در حوزه دفاع مقدس جانفشانی و ایثار کردند در قالب کتابخوانی جمعی از دختران دبیرستانی و بانوان معلم ایشان میپردازد.
برنامه اذانگاهی «صبح ظهور» و چندین انیمیشن کوتاه با محوریت داستانی مادر نیز در این روزها از شبکه امید پخش میشود.
برنامه «پویانو» به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) با انعطاف فضای برنامه در قالب گفتگوی مجری و عروسکها و آیتم قصه گویی به این مناسبت در شبکه پویا خواهد پرداخت.
شبکه کودک نیز با برنامه «فاطمیه کودک» از شنبه تا دوشنبه ۱ تا ۳ آذر با پخش سرودها و کلیپهایی با موضوع حضرت فاطمه زهرا (س) و فضائل ایشان با مخاطبان خود همراه است.
برنامههای «عروسکخونه» و «کتاب شیرین» نیز ساعت ۱۶ و ۱۸:۳۰ در جدول پخش شبکه کودک برای این ایام در نظر گرفته شده است.
شبکه تهران میزبان «آسمان غرب» در ایام شهادت حضرت زهرا (س)
با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، مستند «کوچه» با محوریت ترویج فرهنگ فاطمی در قالب بخشهای متنوعی از جمله «کوچه عاشقی»، «کوچه زندگی»، «کوچه آشتیکنان»، «کوچه نوشت» و «کوچه یاس سفید» روی آنتن خواهد رفت.
این مستند روزهای شنبه، یکشنبه، سهشنبه و جمعه ساعت ۲۲ از شبکه تهران پخش میشود.
همچنین فیلم سینمایی «آسمان غرب» روز «دوشنبه»، سوم آذرماه، ساعت ۱۳:۳۰ از این شبکه پخش خواهد شد. این فیلم به کارگردانی «محمد عسگری»، به روزهای آغازین جنگ و روایت زندگی پرشور «شهید علیاکبر شیرودی» میپردازد و «میلاد کیمرام» در آن ایفای نقش کرده است.