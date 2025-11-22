خبرگزاری کار ایران
یک جایزه و سه حضور بین‌المللی برای فیلم کوتاه «عطر شیرین»

فیلم کوتاه «عطر شیرین» به کارگردانی محمدرضا محمدی، موفق به کسب جایزه از جشنواره جهانی فیلم کوتاه در آرژانتین شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «عطر شیرین» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمدرضا محمدی و نویسندگی مشترک محمدرضا محمدی و سمیرا گندم گون، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم از نهمین دوره جشنواره Short Long World Festival در کشور آرژانتین شد. هم‌زمان این فیلم به بخش مسابقه سی و چهارمین دوره جشنواره یوروشورتس در لهستان، هشتمین دوره جشنواره Rieti and Sabina Film Festival در ایتالیا و هفتمین دوره Benin City Film Festivalدر نیجریه نیز راه یافت.

جشنواره فیلم Short Long World Festival با هدف ترویج، توسعه و انتشار هنر سینما در سطح بین‌الملل، پیامی سمعی و بصری برای اهداف آموزشی و سرگرمی برای بهبود انسان، نه‌تنها به‌عنوان یک فرد، بلکه به‌عنوان یک جامعه تلاش می‌کند.

نهمین دوره جشنواره این جشنواره ۱۲ تا ۱۴ نوامبر (۲۱ تا ۲۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴) در شهر کورینتس آرژانتین برگزار شد.

جشنواره فیلم یوروشورتس Euroshorts در سال ۱۹۹۲ توسط بنیاد سینمای جوان لهستان برای حمایت از آثار هنرمندان جوان راه‌اندازی و ۷ سال بعد، بخش مسابقه فیلم کوتاه بین‌الملل نیز به آن اضافه شده است. در این دوره جشنواره ۷۵ فیلم کوتاه از کشورهای مختلف انتخاب و به نمایش گذاشته خواهد شد.

سی و چهارمین دوره این جشنواره ۱ تا ۱۳ دسامبر (۱۰ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴) در لهستان برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم Rieti and Sabina Film Festival باهدف ایجاد هم‌افزایی بین متخصصان سینما و استعدادهای جدید، فرصتی را برای معرفی استعدادها، نویسندگان، بازیگران، کارگردانان و فیلمسازان به مخاطبان فراهم می‌کند.

هشتمین دوره این جشنواره ۲۵ نوامبر ۲۰۲۵ (۴ آذرماه ۱۴۰۴) در شهر رم ایتالیا برگزار خواهد شد.

جشنواره فیلم Benin City Film Festival به‌عنوان یکی از جشنواره‌های پیشرو فیلم در نیجریه، بستری را برای فیلمسازان نوظهور و باسابقه جهت ارتباط، به اشتراک گذاشتن ایده‌ها و ایجاد مشارکت‌های معنادار فراهم می‌کند.

هفتمین دوره این جشنواره ۲۷ تا ۲۹ نوامبر (۶ تا ۸ آذرماه ۱۴۰۴) در شهر بنین نیجریه برگزار خواهد شد.

فیلم کوتاه «عطر شیرین» داستان دانش‌آموزی به نام رقیه است که در جلسه امتحان سراسری به‌خاطر آلرژی به عطری شیرین، دچار سرگیجه و حالت تهوع می‌شود؛ دانش‌آموزی، متوجه این نقطه‌ضعف رقیه می‌شود و شروع به آزار و اذیت او می‌کند.

رقیه نیکو، شهلا رحمانی، نازنین عسگری، محدثه رحیمی راد، ناهید سروری و سعیده گازرانی، در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل فیلم «عطر شیرین» عبارتند از:

تهیه‌کننده و کارگردان: محمدرضا محمدی، نویسندگان: محمدرضا محمدی و سمیرا گندم‌گون، تهیه‌کننده اجرایی: رهام رسولی، مدیر فیلم‌برداری: رضا دیدار، صدابردار: علیرضا صفدری، تدوین: هادی حقی‌راد، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، کالریست: مهران جبلی، مدیر تولید: علیرضا محمودی، دستیار کارگردان: سمیرا گندم‌گون، منشی صحنه: فرهانه شریفی، گریم: ثریا سروری، مدیر تدارکات: جعفر فراهی، دستیاران فیلم‌برداری: رضا مقدمی، سعید صفایی، شمیم کریمی کسبی، دستیار صدابرداری: فرزین کامیاب، گروه بازیگران: بهار سیستانی، زینب فریسات، آنیتا زوری، نازیلا زارع، سیده زهرا عراقی، آرزو حسینی، بهار عرفانی، ملیکا قالیباف خراسانی، مارال غلامی، ریحانه علوی، عارفه قلی‌زاده، ریحانه قلی‌زاده، رقیه حسینی، آیدا ارجمند، تارا کیوان کوران کردیه، دستیار تدارکات: ابوالفضل کرامتی‌زاده، عکاس: محمد حسینی، تیزر: محمد واحد، طراح پوستر: شهلا رحمانی و مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
