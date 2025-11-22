اکران مستند «زیبا، لذیذ، مبتذل» از ۱۲ آذر در هنرو تجربه
فیلم مستند سینمایی «زیبا، لذیذ، مبتذل» به کارگردانی امیررضا جوادی و تهیهکنندگی فاطمه وکیل از روز چهارشنبه ۱۲ آذر در سینماهای منتخب گروه هنرو تجربه اکران میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی گروه سینمایی هنرو تجربه، فیلم مستند سینمایی «زیبا، لذیذ، مبتذل» با دستمایه قراردادن ماجرای تشییع پیکر مرتضی پاشایی خواننده پاپ و موضعگیری جنجالی یوسف اباذری (استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران) که آثار وی را مبتذل خوانده بود، میکوشد ابعاد پرسش از امکان ارزشگذاری آثار هنر موسیقی را عمق و گسترش دهد. در این مستند بررسی عوامل اثرگذار بر داوری آثار هنری از طریق طرح آراء موافق و مخالف و از منظر حوزههای مختلفی همچون فلسفۀ هنر، جامعهشناسی و انسانشناسی، روانشناسی انجام میشود.
در این مستند شخصیتهای همچون احمد پژمان، علی رهبری، ساسان فاطمی، حسین علیزاده، مصطفی ملکیان، کامبیز روشنروان، امیر مازیار، ناصر فکوهی، آذرخش مکری، مرتضی مردیها، حسن عشایری، نگار بوبان، محمد سعید شریفیان، ارشد تهماسبی، فردین خلعتبری، میر علیرضا میرعلی نقی، مانی جعفرزاده، کیاوش صاحب نسق، آروین صداقت کیش، ویلیام نیری، ایمان وزیری، رضا صمیم، محمدرضایی، محمدرضا امیرقاسمی و لوریس چکناواریان حضور دارند
مراسم رونمایی مستند «زیبا، لذیذ، مبتذل» روز دوشنبه ۱۰ آذر در پردیس سینمایی چارسو برگزار میشود.
عوامل این مستند عبارتاند از:
کارگردان: امیررضا جوادی، تهیهکننده: فاطمه وکیل، تدوین: ناصر فکور، آیدین پرهیزی، فیلمبردار: هادی داوودی، سامان مختاری، صداگذاری و میکس: احمد افشار، طراحی لوگو، گرافیک و تیتراژ: ادریس محمدی، طراح پوستر: محسن فکور