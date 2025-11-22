به گزارش ایلنا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بزرگترین مجموعه فرهنگی برای کودکان ایران است. در آستانه ۶۰ سالگی این مجموعه نشر میرکا اثری را برای کودکان منتشر کرده است که ضمن معرفی بزرگان کانون، درباره اثربخشی این مجموعه با مخاطبان خود صحبت می‌کند.

در داستان با دختری دستفروش روبرو می‌شویم که همراه دو کودک دیگر در پارک لاله زندگی می‌کنند، این کودکان با کمک فردی که در مرکز تئاتر کانون کار می‌کند وارد این فضا می‌شوند و به کمک هنرمندان و راهنمایان آرام آرام با فرهنگ و هنر، نمایش و سینما و البته کتاب آشنا می‌شوند.

مخاطبان با تورق «مهمان‌های خوانده» آرام آرام باید تصاویر را دنبال کنند، در دل هر تصویر افرادی دیده می‌شوند که در طی چند دهه در شکل‌گیری ادبیات کودک و البته ایجاد اثرهای ماندگار برای کودکان در بستر کانون نقش داشته‌اند.

یکی از نکات برجسته کتاب این است که علی‌اکبر صادقی نقاشی و انیماتور بنام ایران مقدمه‌ای بر این اثر نوشته است.

مولفان اثر کوشیده‌اند با اثر خود بستری را برای گفتگوی بزرگسالان با کودکان جهت معرفی ابعاد گوناگون کانون باز کنند.

در مسیر داستانی و تصویری «مهمان‌های خوانده» کودکان از مرکز نمایش کانون حرکت کرده و موزه هنرهای معاصر می‌رسند. آنها در گردش یک روزه خود در مقابل درِ مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون با افراد شاخصی همچون نورالدین زرین کلک، بهرام خائف و سیروس طاهباز روبرو می‌شوند و درنهایت این تعاملات که برای کودکان ناشناخته است منجر به تغییر سبک زندگی آنها می‌شود.

این اثر در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و در ۴۴ صفحه وارد بازار کتاب شده است.

