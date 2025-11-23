در گفتگو با ایلنا مطرح شد؛
بختک هتل آسمان بر سر پرونده ثبت جهانی ارگ کریمخان
نزدیک به یک دهه میشود که صحبت از ثبت جهانی مجموعه زندیه میشود اما در این یک دهه اخیر گامی برای تشکیل پرونده محور ارزشمند زندیه برداشته نشده است. کارشناسان میراثفرهنگی میگویند بختک هتل آسمان چنان بر سر ارگ کریمخانی و مجموعه زندیه افتاده که بعید بهنظر میرسد تا چند سال آینده نیز پرونده ثبت جهانی محور زندیه به سرانجامی برسد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سرنوشت ارگ کریمخان و مجموعه زندیه شیراز یک دهه است که به آسمان گره خورده است. 10 سال پیش همان زمان که هتل آسمان بدون توجه به از بین رفتن حریم منظری و بصری مجموعه ارگ کریمخان، ارتفاع میگرفت و قد علم میکرد، فعالان و کارشناسان میراثفرهنگی بارها و بارها نسبت به عواقب توسعه غیراصولی که کوچکترین اعتقادی به رعایت ملاحظات میراثفرهنگی نداشت، هشدار دادند. در این سالها بارها از ساخت و ساز طبقات اضافی هتل آسمان ممانعت شد تا نهتنها ارگ کریمخانی از زیر سایه سنگین هتل آسمان بیرون آید که محور و مجموعه فرهنگی ـ تاریخی زندیه این شانس را داشته باشد تا در آینده بدون آنکه با مانعی جدی برخورد کند، در فهرست میراثجهانی یونسکو به ثبت برسد.
اما در تمام این سالها و در کشمکش این نبرد ناعادلانه، آنچه که کاملا مشهود بود ساخت و ساز هتل آسمان و مسیر اتمام پروژه و انزوای هر چه بیشتر ارگ کریمخانی با تمام فریادها و تلاشهایی بود که مردم شهر شیراز و فعالان میراثفرهنگی نسبت به این اتفاق داشتند.
هتل آسمان بلند بر بلندای ارگ کریمخانی قد کشید و گامی برای تشکیل پرونده ثبت جهانی محور و مجموعه زندیه توسط مسئولان میراثفرهنگی و شهری برداشته نشد.
حالا اما چندی است که دوباره موضوع ثبت جهانی مجموعه زندیه شیراز با وجود سایه سنگین هتل آسمان شنیده میشود. هر چند که تا همین حالا هیچ اقدام موثر و عملیاتی در خصوص راهاندازه این پرونده انجام نشده است اما فعالان و کارشناسان میراثفرهنگی معتقدند، مجموعه زندیه شیراز یک محور ارزشمند است که نباید فرصت ثبت آن را در میراثجهانی از دست داد.
پروژه ثبت جهانی مجموعه زندیه تا کجا پیش رفته است؟
«صادق زارع» معاون میراثفرهنگی استان فارس اما در گفتگو با ایلنا، فرآیند پروژه ثبت جهانی مجموعه زندیه را در مراحل بسیار ابتدایی میداند. او به خبرنگار ایلنا گفت: اقدامات صورت گرفته در خصوص پرونده ثبت جهانی مجموعه زندیه در حد تعریف مدیر پروژه پیش رفته است و حتی اعتبارات آن نیز مشخص و تعریف نشده است.
او گفت: برای تکمیل پرونده ثبت جهانی مجموعه زندیه نیاز به تهیه چکلیستی است که براساس آن تمامی جزئیات و دیتاهای مربوط به مجموعه زندیه برای پروسه ثبت جهانی استخراج شود. اما تا این لحظه صرفا مدیر پروژه از سوی وزارت میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری انتخاب شده و تامین اعتبار پرونده همچنان مبهم است.
زارع افزود: با اینکه پروسه تشکیل پرونده در مراحل مقدماتی است اما شهرداری شیراز قول همکاری و مساعدت داده است و قرار شده یک جلسه با مشارکت مسئولان شهرداری شیراز، وزارت میراثفرهنگی و ادراه میراثفرهنگی استان فارس تشکیل شود تا با برداشتن موانع موجود در این زمینه هر چه سریعتر پرونده ثبت جهانی در دستور کار قرار بگیرد.
معاون میراثفرهنگی استان فارس اما در پاسخ به این پرسش که ارتفاع غیرمجاز هتل آسمان با مخدوش کردن حریم منظری ارگ کریمخانی چقدر میتواند پروسه ثبت جهانی مجموعه زندیه را با چالش مواجه کند، گفت: هتل آسمان شیراز برای شروع پرونده و تشکیل آن هیچ مانعی را ایجاد نمیکند اگر هم مانعی باشد مربوط به زمان بازدید ارزیاب یونسکو از مجموعه زندیه میشود. در واقع آن زمان است که ارزیاب یونسکو ارتفاع غیرمجاز هتل آسمان را بهعنوان عامل خطر تشخیص میدهد که درصورت تشخیص خطر همان زمان اعلام می شود که برای حذف خطر چند طبقه لازم است کوتاه شود.
او ادامه داد: ما در پروسههای ثبت جهانی از این دست اتفاقات داشتهایم. در میدان نقشجهان نیز همین اتفاق در دهههای گذشته پیش آمد و براساس منافع شهر و میراثفرهنگی چند طبقه از هتل جهاننما در اصفهان کوتاه شد.
او همچنین در پاسخ به این سوال که مهمترین موانع تشکیل پرونده ثبت جهانی محور زندیه چیست، ادامه داد: در مجموعه زندیه به جز موضوع هتل آسمان که محل بحث است مشکل دیگری وجود ندارد و درواقع هیچ دخل و تصرف دیگری نشده است اما مهمترین مانعی که هماکنون وجود دارد بحث تامین مالی آن است.
به گفته زارع، درحالحاضر آقای عبدالرسول وطندوست بهعنوان مدیر پروژه محور ثبت جهانی زندیه توسط وزارتخانه مشخص شده است. شهردار شیراز نیز قول همکاری داده است که پس از جلسات برگزار شده امید میرود پروسه تامین اعتبار پیشرفت خوبی پیدا کند.
این مسئول تاکید کرد: مجموعه زندیه شامل ارگ کریمخانی، بازار، دیوانخانه، مسجد وکیل، موزه پارس و آبانبار میشود مجموعهای ارزشمند از یادگار 250 ساله دوره سلطنت کریمخان زند که هماکنون در مرکز اصلی و تجاری شهر شیراز واقع شده است.