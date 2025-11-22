روحالله حسینی مطرح کرد؛
نوری بیلگه جیلان داور جشنواره جهانی فیلم فجر/ انتخاب شیراز منطبق با رویکرد جشنواره است
نشست خبری چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر صبح امروز شنبه اول آذر در سالن فردوس موزه سینما برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، روحالله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در ابتدای این نشست اظهار کرد: فراخوانی که در شهریور ماه منتشر کردیم چهار بخش رقابتی شامل بخش مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز و بخش زیتون شکسته است و سه بخش غیررقابتی فیلمهای مرمتشده، مرور سینمای ترکیه و جشنواره جشنوارهها را خواهیم داشت.
در ادامه زینب کاظمخواه مدیر روابطعمومی جشنواره اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ فیلم به جشنواره رسیده که ۵۲ فیلم در این رویداد به نمایش درمیآید.
حسینی درباره بخش زیتون شکسته جشنواره گفت: زیتون شکسته از بخشهایی است که از گذشته در تقویم جشنواره جهانی بوده، بخشی است که به شکلی از سینما اختصاص دارد که آن را سینمای مقاومت، سرخ و پایداری مینامیم. فیلمهای حاضر در این بخش به جنگ غزه، مسائل فلسطین، لبنان و جنگ ۱۲ روزه در ایران اختصاص دارند و یک بخش هم مختص عکسهای همین جنگ دوازده روزه و جنگ غزه و سایر جنگها در نظر گرفتهایم.
کاظمخواه نیز خاطرنشان کرد: بیش از ۳هزار عکس و ۵۵۰ ویدئوی دو دقیقهای به این رویداد رسیده که آثار منتخب در خانه جشنواره به نمایش در خواهد آمد. در بخش بینالملل ۱۶ فیلم از ۲۱ کشور حضور خواهد داشت که کشورهای یونان، مجارستان، ژاپن، کرهجنوبی، رومانی، نروژ و سوئد از جمله کشورها هستند.
وی افزود: در بخش جلوهگاه شرق ۱۲ فیلم از ۱۸ کشور داریم و هند و ایران هر کدام دو فیلم دارند. در بخش چشمانداز مسابقه فیلماولیها و دومیها ۱۱ فیلم از ۱۰ کشور حضور دارند که ایران دو فیلم در این بخش دارد. در بخش زیتون شکسته هم ۶ فیلم از ۱۵ کشور حضور دارند. در بخش ویژه ترکیه آثار فیلمسازان برجسته این کشور به نمایش در میآید.
کاظمخواه تاکید کرد: ۸ فیلم ایرانی هم در بخش رقابتی حضور دارد که او نمیخوابد، زمانی در ابدیت، پل، مرد آرام، ماهی در قلاب این آثار هستند و در بخش جلوهگاه شرق فرشتهها نمیمیرند و همچنین مرد خاموش در بخش جشنواره جشنوارهها حضور دارند. فیلمهای دلشدگان، کاغذ بیخط، درخت گلابی، اینجا چراغی روشن است و ایران سرای من است در بخش مرمت حضور دارند.
در بخش دیگر این نشست حسینی اظهار کرد: یادمان نرود در چه دورهای به سر میبریم، سال ۹۴ برجام هم امضا شده بود و فضای اجتماعی، عمومی و فرهنگی و اقتصادی متفاوت بود و سال ۹۴ با سال ۱۴۰۴ قابل مقایسه نیست. الان چیزی از جنگ نمیگذرد و چند ناه پیش چیزی نمانده بود که اسنپ بک رخ دهد و استادان علوم سیاسی دانشگاه تهران در تلویزیون میگفتند جنگ راه خواهد افتاد و در این فضا سعی میکنیم یک جشنواره شایسته و در خور نام ایران برگزار کنیم و فقط میخواهم بگویم این فضا را فراموش نکنید و ما سعی میکنیم جشنوارهای که آبروی ما را حفظ کند برگزار کنیم.
وی افزود: نوری بیلگه جیلان سرمایه سینمای آسیاست و ما از صاحب نخل طلای کن دعوت کردیم که در هیئت داوران ما حضور داشته باشند و افتتاحیه ایشان را خواهیم داشت. فیلمهایی که در جشنواره انتخاب شدند همان مسیری را طی کردند که همه فیلمها در همه جشنوارهها طی میکنند و رویکرد ما هم مشخص بوده که سینمای شاعرانه است و باید بگویم اینکه فیلمی به خاطر سانسور به جشنواره نیامده است صحت ندارد.
دبیر چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر درباره حضور فیلم «صدای هند رجب» گفت: مذاکرات خوبی با پخشکننده فیلم صدای هند رجب داشتیم و خبری که نباید منتشر میشد ما را کمی به دردسر انداخت و تهیهکننده اروپایی و آمریکایی مانع از این اتفاق شد که فیلم حضور داشته باشد، به همین دلیل من تا روز آخر باید مراقبت کنم. در عوض فیلمهایی در جشنواره هستند که به همان اندازه مهم هستند و با همان مضمون و با همان شکل اکران خواهند شد.
وی افزود: مهمانان ما نزدیک به ۲۰۰ نفر از کشورهای مختلف هستند و اگر به ایران بیایند گام بزرگی برای خروج ایران از انزوای فرهنگی خواهد بود. خیلیها دوست ندارند پای فیلمهای مجوزدار ایرانی در جشنوارههای خارجی باز شود یا مهمانان خارجی به ایران بیایند.
حسینی خاطرنشان کرد: در سال فرهنگی ایران و ترکیه به سر میبریم و در جشنواره بخشی به نام مرور سینمای ترکیه خواهیم داشت، مهمانان ترکیه تعدادش بیشتر است و نشستی را درباره سینمای امروز ترکیه خواهیم داشت. همکاریهای سینمایی برای ما با ترکیه خیلی مهم است و تفاهمنامهای فرهنگی بین ما و ترکیه سالها پیش امضا شده که در تلاش برای احیای این تفاهمنامه هستیم و نشست خوبی هم با سفیر ترکیه داشتم.
دبیر جشنواره در بخش دیگر اظهاراتش تأکید کرد: وزارت فرهنگ و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سالهاست از همه ما میخواهد که تمرکززدایی کنیم، بهتر است رویدادهای فرهنگی را به شهرهایی که قابلیت دارند منتقل کنیم و ما به همین منظور جشنواره را به شیراز منتقل کردیم. رویکردی که ما در این جشنواره داریم ما را بیشتر تشویق میکرد که از تهران به شهری برویم که نامش به شعر و ادب گره خورده است و نمیشد یک سال صبر کنیم و ببینیم سال بعد باز شرایط خاص و اتفاقات خاص رخ میدهد یا خیر. شیراز استقبال خوبی از جشنواره داشته ولی به هر حال کار اول، سال اول و تجربه اول است.
وی افزود: ما در سرزمینی زندگی میکنیم که در آن شعر شیوهای از دیدن و جهانبینی است، شعر در ایران قرن ۲۱ همچنان حاضر است و این زیست یعنی اینکه شعر مزیت فکری و تمدنی دارد و بخشی از شاکله هویتی ماست. بزرگترین دستاورد ما از دوران کلاسیک شعر است و خوشنامی ما به واسطه مولانا، خیام، حافظ و سعدی است. رویکرد شاعرانه برای ما خوشایند بود و ارزشنهادن به یک شیوه دیدن و نگریستن است که به هویت ما خیلی وابسته است و این میتواند مزیت فرهنگی ما در جهان باشد و انتخاب آثار منطبق با این رویکرد بوده است.
حسینی درباره بخش زیتون شکسته گفت: بخش زیتون شکسته مبتنی بر یک وظیفه ملی و انسانی برگزار میشود، فیلمهایی که به مقاومت، پاسداشت صلح، پایداری و... اختصاص دارد در این بخش به نمایش در میآیند که هشت اثر هستند. نام این بخش با مشاوره مستقیم آقای فریدزاده انتخاب شده و فیلمهایش هم فیلمهای خوبی است و احتمالا بهترین فیلمهای ما در همین بخش باشند.
حسینی درباره ثبت جشنواره در فیاپف گفت: ما عضو رسمی فیاپف هستیم و جشنواره در آنجا ثبت شده و نمیدانم چرا در رسانهها آمده بود که حتی فیاپف هم این جشنواره را نپذیرفته است. با یک مراجعه ساده به سایت فیاپف میشد دید که جشنواره جهانی فجر آنجا ثبت شده و تاریخی که پی گرفته شده بود پیش از من همین زمان بود. ما هم دوست داشتیم این رویداد در اردیبهشت شیراز برگزار شود. زمان برگزاری جشنواره هر سال همین زمان است، مگر در مذاکراتی با فیاپف زمان را تغییر دهیم.
وی افزود: جالب است بگویم خیلی از مهمانان که نتوانستند حضور پیدا کنند از ما خواستند که از ما برای سال بعد دعوت کنید. شاعرانه یک رویکرد است و حتما در انتخاب فیلمها به کیفیت خیلی اهمیت دادیم. در بخش رقابتی هم تلاشمان این بود که این جشنواره به ارتقای کیفی سینمای ایران کمک کند. نشستهای رسانهای یکی از بخشهای اصلی جشنواره است و برای فیلمها نشست خواهیم داشت و کارگاههایی در جشنواره خواهد بود که به همین رویکرد مربوط هستند.
حسینی درباره بخش دارالفنون گفت: بخش دارالفنون با مدیریت آقای طهماسب خواهد بود و ۶۰ دانشجو یا هنرجو در این بخش حضور دارند که ۲۲ نفر ایرانی و ۳۸ نفر خارج از ایران خواهند بود.
وی درباره برگزاری مراسم نکوداشت و بزرگداشت در این جشنواره اظهار کرد: نکوداشت و بزرگداشت بعضی از رویدادها بهتر است در جشنواره ملی انجام شود.
حسینی درباره بازدید مهمانان خارجی از اماکن تاریخی شیراز گفت: بخشی از روز مهمانان خارجی ما به بازدید از همین اماکن اختصاص دارد و بیش از ۲۰۰ مهمان خارجی در شیراز حضور خواهد داشت. آقای حسن معجونی، ایرج طهماسب، علیرضا شجاعنوری، همایون اسعدیان و آقای شاهسواری به عنوان مشاور کنار ما هستند. در مجموع تیمی که انتخاب شده، تیم خوبی بوده و همه این دوستان ۲۴ ساعته کمک کردند تا به این نقطه برسیم.
وی در پایان تأکید کرد: مشارکت استان فارس قابل توجه و تقدیر بوده، بخش عمدهای از هزینهها را متقبل شدند و باقی هزینهها هم خود سازمان سینمایی که مبلغ کمتری است بر عهده خواهد داشت. بحث اسکان، پروازهای خارجی و پذیرایی به عهده استانداری فارس است و باقی هزینههای معمول تعهداتی است که سازمان سینمایی داشته است اما الان عدد دقیقی درباره بودجه جشنواره نمیتوان گفت.
در بخش پایانی این نشست از تیزر جشنواره جهانی فیلم فجر رونمایی شد.