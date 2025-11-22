به گزارش ایلنا، بلیت‌فروشی نمایش «باد زرد - ونگوگ» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی و تهیه‌کنندگی آزیتا موگویی از ساعت ۱۴ امروز شنبه یکم آذر ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

نمایش «باد زرد - ونگوگ» که از دوشنبه ۱۰ آذرماه در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود، نگاهی به زندگی ونسان ونگوگ، نقاش هلندی دارد.

در این اثر، فرهاد آییش نقش ونسان ونگوگ، حمید گودرزی نقش پل گوگن و دو کاراکتر دیگر، شقایق فراهانی نقش استعاری دنیا، المیرا دهقانی نقش راشل و دو کاراکتر دیگر، محسن حسینی نقش دکتر معالج ونگوگ، سوگل قلاتیان نقش کای، دخترعموی بیوه ونسان ونگوگ و سه کاراکتر دیگر، محمد معتضدی نقش عموی ونگوگ و دو کاراکتر دیگر، عارفه معماریان نقش سین زن همخونه ونگوگ، علیرضا مویدی نقش پدر ونگوگ و دو کاراکتر دیگر، رضا یزدانی نقش رولین پستچی و دو کاراکتر دیگر و فاطمه عطارباشی نقش مادر ونگوگ و دو کاراکتر دیگر را ایفا می‌کنند.

هومن جلالی دراماتورژ، نویدالدین دری مدیر اجرایی، فائزه آئین طراح صحنه، پریدخت عابدین‌نژاد طراح لباس، محمدرضا چراغعلی سازنده موسیقی متن، علی تصدیقی طراح مپینگ، مجید سیادت طراح نور، میثم میرزایی مدیر تبلیغات، کسری و علی نیک‌رفتار عکاسان و مریم قربانی‌نیا مشاور رسانه‌ای این پروژه هستند.

مخاطبان برای تهیه بلیت به سایت فیدیبو آرت به نشانی art. fidibo. com مراجعه کنند.

