همخوانی سرود «خورشید نمی‌سوزد» توسط۲ هزار نوجوان+صوت

ما شیعه امیرالمومنین (ع) هستیم

اجتماع نوگلان و نوجوانان فاطمی با حضور محمدحسین پویانفر و رونمایی از سرود «خورشید نمی‌سوزد» برگزار شد.

به گزارش ایلنا، عصر روز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ اجتماع نوگلان و نوجوانان فاطمی با حضور ۲ هزار تن از نوگلان و نوجوانان فاطمی در آستان مقدس امام‌زاده صالح تجریش برگزار شد. 

در این اجتماع سرود «خورشید نمی‌سوزد» با مداحیِ محمدحسین پویانفر رونمایی و اجرا شد. 

اجتماعی متشکل از ۲ هزار نوگل و نوجوان فاطمی از ساعت ۱۵ در حیاطِ آستان امام‌زاده صالح تجریش گرد هم آمدند تا پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم، برنامه را به طور رسمی آغاز کنند. 

تلاوت قرآن در این برنامه بر عهده گروه تواشیح سبیل‌الرشاد بود. 

آمدنِ محمدحسین پویانفر روی صحنه آغاز رسمیِ این مراسم بود. پویانفر در این مراسم سرودِ «خورشید نمی‌سوزد» را با نوگلان و نوجوانان فاطمی هم‌خوانی کرد. 

از نکات دیگر این مراسم همراهی و همخواتیِ بچه‌های حاضردر مراسم بود. 

پویانفر در بخشی از این مراسم گفت: ما شیعه امیرالمومنین هستیم، هر کسی نمی‌خواد ببیند، نبیند؛ هر کسی هر طور می‌خواهد فکر کند؛ ما افتخار می‌کنیم به امیرالمومنین و شیعه بودن‌مان. پس همه دست راست را بالا ببریم و فریاد بزنیم که ما شیعه‌ی امام علی علیه‌السلام هستیم. 

در ادامه متن سرود «خورشید نمی‌سوزد» را می‌خوانید: 

با اینکه تغییر دادن مسیر دنیارو

با اینکه آتیش زدن ساحل دریارو

با اینکه ریختن به هم خونه زهرارو

اما نمیدونن خورشید نمیسوزه

امید ما زهراست امید نمیسوزه

زهرا پسری داره قرص قمری داره

که منجی مردم زمینه امید همینه

اون روزی که برگرده دنیایی که نامرده

معنای عدالتو میبینه امید همینه

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

فاطمیه تا ابد کلید تاریخه

فاطمه مظلوم‌ترین شهید تاریخه

منتقمی داره که امید تاریخه

تاریخو هرکس که میخونه میبینه

تاریخو هرکس که میخونه میبینه

زهرا جلوی ظالم ساکت نمیشینه

با خطبه سنجیده تاریخو جهت میده

این خطبه شبیه ذوالفقاره تاثیرگذاره

میاد پسر زهرا اینه اثر زهرا

زهرا توی تاریخ دوباره تاثیرگذاره

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

این الطالب بدم الزهرا

با اینکه تغییر دادن مسیر دنیارو

با اینکه آتیش زدن ساحل دریارو

با اینکه ریختن به هم خونه زهرارو

اما نمیدونن خورشید نمیسوزه

امید ما زهراست امید نمیسوزه

زهرا پسری داره قرص قمری داره

که منجی مردم زمینه

اون روزی که برگرده

