درخواست وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به پرونده «مروی سنتر»

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه که به امضای غلامرضا کاظمیان دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری رسیده است، از معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران خواسته شد با توجه به ثبت ملی بافت تاریخی عودلاجان پرونده مروی سنتر با سرعت رسیدگی و موارد مغایر با ساخت و ساز در بافت تاریخی و ثبت ملی شده عودلاجان احصا و اصلاح شود.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در این نامه که خطاب به آبادیان معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نوشته شده، آمده است: «عطف به اقدامات اجرایی صورت گرفته در حریم اثر ثبت جهانی کاخ گلستان (گودبرداری و ساخت‌وساز برای پروژه‌های تجاری در ضلع شمال شرق جلوخان شمس العماره) و هشدارها مبنی بر عدم رعایت ضوابط حریم اثر ثبتی و تهدید فرونشست و نظر به ضرورت حفاظت از اصالت و یکپارچگی کاربردی و منظری کاخ گلستان و بافت تاریخی محله عودلاجان ضروری است در اسرع وقت با هماهنگی کامل وزارت میراث فرهنگی نسبت به بررسی فنی و حقوقی موضوع اقدام و نتایج به انضمام مصوبات کمیسیون ماده پنج و پروانه پروژه‌ها (در مقایسه با ضوابط حریم کاخ گلستان) به این معاونت منعکس گردد.»

نامه وزارت راه و شهرسازی به شهرداری تهران در شرایطی ارسال شده است که جمعه هفته گذشته، سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به همراه معاون میراث فرهنگی و مسئولین این وزارتخانه به بازدید میدانی از پروژه مروی سنتر و تاثیر آن بر نقض حریم درجه یک کاخ جهانی گلستان تهران پرداخت و در آن بازدید اعلام کرد که این پروژه باید متوقف شود و وزارت میراث فرهنگی به هیچ فردی اجازه نقض حریم آثار ملی و جهانی کشور را نمی‌دهد.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در ادامه نامه خود خطاب به معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: در چارچوب مفاد قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی و در خصوص بافت تاریخی محله عودلاجان هرگونه تهیه طرح، صدور مجوز، اقدام اجرایی و بررسی موضوعات در کمیسیون ماده پنج، می‌بایست در چارچوب ضوابط عمومی حفاظت از بافت های تاریخی و ضوابط اختصاصی ثبت بافت تاریخی محله مذکور در فهرست آثار ملی انجام شده و موارد مغایر احتمالی ثبت بافت تاریخی در محله مذکور در فهرست آثار ملی انجام شده و موارد مغایر احتمالی در طرح تفصیلی محدوده مذکور به قید فوریت احصا و اصلاح گردد.

