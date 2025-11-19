روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران:
هیچگونه قطع درختی در محوطه موزه فرش ایران انجام نشده است
روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران تاکید کرد که هیچگونه قطع درختی در محوطه موزه فرش ایران انجام نشده است
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان تهران در واکنش به اخبار و تصاویری که اخیراً درباره پروژه بازآفرینی فضای سبز موزه فرش ایران منتشر شده است، اعلام کرد: «هیچگونه قطع درختی در محوطه موزه انجام نشده است. تنها سه اصله چنار که کاملاً خشک و غیرقابل احیا بودند، پس از بررسیهای دقیق کارشناسی و با تأیید شهرداری، تحت اقدامات هرس و شاخهزنی قرار گرفتهاند.»
مدیر موزه فرش، محمد جواد اینانلو، در ادامه توضیح داد: «در راستای طرح بازآفرینی فضای سبز موزه، که بر اساس الگوی اولیه تأسیس آن در سال ۱۳۵۶ طراحی شده است، اقدامات لازم برای هرس و شاخهزنی درختان در حال انجام است تا علاوه بر حفظ سلامت درختان، فضای سبز موزه به ترکیب اولیه خود بازگردد.»
وی افزود: «در این پروژه، گونههایی چون بید مجنون، سرو شیراز و ستروس که در طراحی اولیه موزه فرش وجود داشتند، مجدداً کاشته شدهاند تا اصالت و زیبایی تاریخی این فضا حفظ شود.»
اینانلو همچنین درباره شایعات پیرامون آسیب به مخزن موزه فرش در نتیجه سیستم آبیاری جدید گفت: «سیستم آبیاری هوشمند جدید که در این پروژه مورد استفاده قرار گرفته، با هدف بهینهسازی مصرف آب و جلوگیری از مشکلات قبلی، بهطور دقیق میزان آب را بر اساس دما، رطوبت و تابش نور خورشید تنظیم میکند. این سیستم هیچ تأثیری بر مخزن موزه ندارد.»
روابط عمومی ادارهکل میراث فرهنگی استان تهران در پایان تأکید کرد: «تمامی مراحل پروژه با رعایت دقیق ضوابط قانونی و با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح انجام شده است. هدف این طرح، احیای فضای سبز موزه فرش و بازگرداندن آن به الگوی اولیه، بدون ایجاد تغییرات اساسی است.»