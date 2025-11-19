خبرگزاری کار ایران
مراسم کتاب‌گردی در ششمین روز هفته کتاب برگزار می‌شود

مراسم کتاب‌گردی در ششمین روز هفته کتاب برگزار می‌شود
«آیین کتاب‌گردی» همزمان با ششمین روز از سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش  ایلنا به نقل از ستاد خبری سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، «آیین کتاب‌گردی» همزمان با ششمین روز هفته کتاب سی‌و‌سوم، پنج‌شنبه (۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴) با شعار «من هم می‌آیم» با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان فرهنگی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

در این آیین که هدف آن ترویج فرهنگ کتابخوانی است، علاقه‌مندان به کتاب می‌توانند به کتاب‌فروشی‌ها، مراکز فرهنگی و نمایشگاه‌های کتاب مراجعه کرده و از برنامه‌های متنوع فرهنگی بهره‌مند شوند. این رویداد به عنوان یکی از برنامه‌های اصلی هفته کتاب، تلاش دارد تا مردم را به حضور فعال در فرهنگ کتابخوانی تشویق کرده و کتاب را به عنوان یک جزء جدایی‌ناپذیر از زندگی روزمره ترویج دهد.

آیین کتاب‌گردی امسال در شرایطی برگزار می‌شود که فرهنگ کتابخوانی به عنوان یک ارزش اجتماعی و فرهنگی در اولویت‌های اصلی برنامه‌های فرهنگی کشور قرار گرفته است. این برنامه با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی و توجه به فعالان صنعت نشر، در قالب یک حرکت اجتماعی و همگانی، برگزار می‌شود.

این رویداد فضایی برای گفت‌وگوی مستقیم بین ناشر، نویسنده، مخاطبان و مسئولان فراهم می کند و بستری برای دیدار نویسنده با خوانندگانش فراهم می شود و ناشران نیز می‌توانند با گروه‌های مختلف خریداران آثارشان گفت‌وگو کنند. شکل‌گیری حلقه‌های کتابخوانی در کافه‌ها، بوستان‌ها و حتی خانه‌های شخصی نیز از نتایج مثبت این آیین است.

سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «بخوانیم برای ایران» از روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز شد و تا ۳۰ آبان ادامه خواهد داشت.

اخبار مرتبط
ارسال نظر
