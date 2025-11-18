آغاز تولید نسخه صوتی دو کتاب همزمان با رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایران صدا؛ «تب ناتمام» و «خانوم ماه» نه‌تنها بازتابی از تجربه‌های زیسته زنان در دوران دفاع مقدس هستند، بلکه تصویری روشن از «الگوی سوم زن مسلمان» ارائه می‌دهند؛ الگویی که نه در تقابل با زن سنتی و نه در تقلید از زن مدرن غربی تعریف می‌شود، بلکه بر پایه هویت مستقل، فعال، مؤمن و مسئولیت‌پذیر زن مسلمان شکل گرفته است.

کتاب «تب ناتمام» روایتی است از زندگی پرفراز و نشیب خانم شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه از فرزند جانبازش پرستاری کرد. این کتاب تصویری انسانی و عمیق از ایثار مادرانه در دوران پس از جنگ تحمیلی ارائه می‌دهد. شهید دخانچی در عملیات بدر دچار ضایعه نخاعی شد و پس از سال‌ها تحمل درد و رنج، در سال ۱۳۸۱ به شهادت رسید.

کتاب «خانومْ ماه» نیز داستان زندگی خانم‌ناز علی‌نژاد، همسر شهید شیرعلی سلطانی از اهالی شیراز است که در قالب یک رمان سه‌فصلی به قلم ساجده تقی‌زاده نوشته شده و توسط انتشارات «به‌نشر» منتشر شده است. این کتاب با نثری ساده و صمیمی، مخاطب را به دل محله‌های جنوبی شیراز می‌برد و از زبان زنی روایت می‌کند که خواهر، همسر و زن‌برادر شهید است. «خانومْ ماه» نه‌تنها یک روایت شخصی، بلکه تصویری از زندگی هزاران زن ایرانی است که در سایه انقلاب، مادر شدند، همسر شهید شدند و با صبوری، تاریخ را ساختند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای شنیدن این کتاب‌های گویا، اپلیکیشن ایران‌صدا را برای سیستم‌عامل‌های اندروید و iOS از نشانی IRANSEDA.IR به‌صورت رایگان دریافت کرده و از شنیدن این روایت‌های ماندگار بهره‌مند شوند.

