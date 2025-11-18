خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رونمایی از نخستین تصویر امیر جدیدی در فیلم «زوزه»

رونمایی از نخستین تصویر امیر جدیدی در فیلم «زوزه»
کد خبر : 1715963
لینک کوتاه کپی شد.

‌‎نخستین تصویر از امیر جدیدی در فیلم سینمایی «زوزه» به کارگردانی امید شمس و تهیه‌کنندگی سامان لطفیان منتشر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «زوزه»، این پروژه در حال حاضر در تهران مراحل فیلمبرداری را پشت سر می گذارد.

«زوزه» دومین تجربه سینمایی امیدشمس پس از ساخت فیلم«ملاقات خصوصی»است.

عوامل فیلم سینمایی«زوزه»عبارتند از:کارگردان: امید شمس،تهیه‌کننده: سامان لطفیان،فیلمنامه: امید شمس، امیر مهندسیان ، فرزاد احمدی،مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین : حسین جمشیدی گوهری، طراح صحنه: کیوان مقدم، مشاور کارگردان :امیرمهندسیان ، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم زاده،صداگذاری و ترکیب صدا : زهره علی اکبری ،طراح لباس: سارا خالدی ، موسیقی : بامداد افشار ،مدیرتولید: محمد حیدرقلی، طراح جلوه‌های بصری : فرید ناظر فصیحی ، طراح چهره پردازی: مهدی صیاد، مدیربرنامه‌ریزی: محمدرضا کشمیری، مدیر تدارکات: محمد اورعی و حسین رحیمی ، طراح جلوه‌های میدانی: آرش آقابیگ، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری ، دستیار اول فیلمبردار: هومن خلیلی ، دستیار اول کارگردان : امید طاهری، دستیار اول صحنه: محدث یوسفی، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله ،دستیار تولید: علیرضا والی نژاد، دستیار تهیه کننده : سهیل حریری، تولید خارج ازکشور: وحید محمدی، مدیر روابط عمومی : بهناز شیربانی ، مدیرتبلیغات : آریان امیرخان، مستند پشت صحنه: ابراهیم حصاری، عکس : مجید طالبی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب