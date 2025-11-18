رونمایی از نخستین تصویر امیر جدیدی در فیلم «زوزه»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی «زوزه»، این پروژه در حال حاضر در تهران مراحل فیلمبرداری را پشت سر می گذارد.

«زوزه» دومین تجربه سینمایی امیدشمس پس از ساخت فیلم«ملاقات خصوصی»است.

عوامل فیلم سینمایی«زوزه»عبارتند از:کارگردان: امید شمس،تهیه‌کننده: سامان لطفیان،فیلمنامه: امید شمس، امیر مهندسیان ، فرزاد احمدی،مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، تدوین : حسین جمشیدی گوهری، طراح صحنه: کیوان مقدم، مشاور کارگردان :امیرمهندسیان ، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم زاده،صداگذاری و ترکیب صدا : زهره علی اکبری ،طراح لباس: سارا خالدی ، موسیقی : بامداد افشار ،مدیرتولید: محمد حیدرقلی، طراح جلوه‌های بصری : فرید ناظر فصیحی ، طراح چهره پردازی: مهدی صیاد، مدیربرنامه‌ریزی: محمدرضا کشمیری، مدیر تدارکات: محمد اورعی و حسین رحیمی ، طراح جلوه‌های میدانی: آرش آقابیگ، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری ، دستیار اول فیلمبردار: هومن خلیلی ، دستیار اول کارگردان : امید طاهری، دستیار اول صحنه: محدث یوسفی، منشی صحنه: حمیرا نعمت الله ،دستیار تولید: علیرضا والی نژاد، دستیار تهیه کننده : سهیل حریری، تولید خارج ازکشور: وحید محمدی، مدیر روابط عمومی : بهناز شیربانی ، مدیرتبلیغات : آریان امیرخان، مستند پشت صحنه: ابراهیم حصاری، عکس : مجید طالبی

انتهای پیام/