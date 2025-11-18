نشست سراسری افق تحول رسانه ملی برگزار شد؛
جبلی: رسانه ملی راوی ضعف، ناامیدی و ناتوانی نخواهد بود
هفتمین نشست سراسری افق تحول رسانه ملی در مرکز همایشهای بینالمللی صداوسیما صبح روز سهشنبه، 27 آبانماه برگزار شد. در این همایش، رئیس رسانه ملی، مدیران سازمان صداوسیما در ستاد و صداوسیمای استانها حضور داشتند و طی آن سیاستها و اقدامات تحولی سازمان در معاونت امور استانها تبیین شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، علاوهبر اقدام مهم و اثرگذار تکمی HD سازی شبکههای استانی طی سال جاری، رویداد ملی «ایران جان» نیز در امتداد راهبرد تحول رسانه ملی با محوریت معاونت امور استانها از سوم خردادماه سال جاری آغاز شده و تاکنون در پنج استان خوزستان، ایلام، اصفهان، فارس و خراسان جنوبی به اجرا درآمده است. طرحی برخاسته از شعار هویتمحوری و عدالتگستری که روایتگر ایرانِ همه مردم شده و با تکیهبر همافزایی شبکههای سراسری، برونمرزی و استانی، به تابلویی از عدالت رسانهای و معرفی توانمندیهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی اقوام ایرانی بدل گشته است.
ترسیم و بررسی ابعاد مختلف این اقدامات از ایده تا اجرا و چشمانداز آینده و همچنین سیاستهای تحولی سازمان صداوسیما از سوی رئیس رسانه ملی و مدیران مربوط مهمترین محور هفتمین نشست سراسری افق تحول بود.
رسانه ملی راوی ضعف، ناامیدی و ناتوانی نخواهد بود
در این همایش پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی، ضمن عرض ارادت به خانواده معزز شهدای رسانه ملی و همکارانش در سازمان صداوسیما، از برخی مفاخر تاریخساز ایرانی نام برد و از ضرورت بازنمایی آنها در قاب تصویر سخن گفت.
وی افزود: اولین نشست افق تحول بعد از دفاع مقدس دوم در حال برگزاری است. در 26 خرداد جاری رویارویی سخت دشمن را لمس کردیم و برای نخستینبار صداوسیما موشکباران شد، اتفاقی که در دنیا بهندرت رخ داده، یا اگر هم انجام شده به دست همین رژیم سفاک بوده که یک رسانه را در مقابل چشم میلیونها نفر بمباران کند.
رئیس رسانه ملی با بیان اینکه با قصد ترور همکاران ما بیش از 11 موشک به ساختمان شیشهای اصابت کرد، گفت: وظیفه خودم میدانم از همکاران بازنشسته سازمان نیز قدردانی کنم که در دوران جنگ تحمیلی دوم برای کمک به همکاران اعلام آمادگی کردند.
در سمت درست تاریخ ایستادهایم
جبلی با بیان اینکه رژیم جنایتکار صهیونیستی همچنان از نقشآفرینی سازمان صداوسیما نگران است، اظهار کرد: خداوند را شاکریم که در سمت درست تاریخ ایستادهایم.
وی در بخش دیگری از سخنانش به موضوع تحول در رسانه ملی پرداخت و عنوان کرد: در نقطه کنونی، گفتمان تحول نهادینه شده و مصادیق آن روشن است. فناوری تحول در بزنگاهها راه را به ما نشان داده و برایمان ریلگذاری کرده است. تحول یک جریان تمامنشدنی است و تا رسیدن به احسنالحال ادامه دارد.
رئیس رسانه ملی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک جریان مستمر، یک فناوری، یک گفتمان و یک پارادایم است. تغییر پارادایم واقعی انقلاب اسلامیبود و تفکر انقلابی چنددهه است که ملت ما را از گردنههای مختلف عبور داده است. انقلاب اسلامی یک رویکرد و سازوکار است. نزدیکترین مفهوم به «تحول»، همین «انقلاب اسلامی» است.
تحول زاییده انقلاب اسلامی است
جبلی تحول را زاییده انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: تحول هم مانند انقلاب اسلامی، ادامه دارد. طی چهار سال گذشته اتفاقات مهمی را پشت سر گذاشتهایم که شاید بتوان گفت از سختترین دورانهای سازمان بوده است. در این میان تحول باید بتواند موقعیتها و مسائل جدید را تفسیر کند و راه را نشان دهد که این قدرت را هم دارد؛ کمااینکه در جریان انتخابات مجلس، ریاستجمهوری، عملیات وعده صادق و دفاع مقدس 12روزه میدانستیم چه باید کنیم و آن را انجام دادیم.
وی افزود: تحول در صداوسیما هدفی محدود به زمان نیست، بلکه ملکه رفتاری و هویتی است. همه ما نسبت خودمان را با تحول میسنجیم که در این مسیر کجا ایستادهایم. رسانه تحولی یک رسانه روبه جلو، افقگشا و هدفدار است و از اینکه عدهای به آن هجمه وارد کرده و تلاش کنند منحرفش کنند، نمیترسد.
رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به اینکه یک رسانه تحولی مبتکر است، رویداد خلق میکند، جریان میسازد و زمین بازیِ جدید ایجاد میکند، گفت: شاخص ما در سند تحول هویت و عدالت است؛ دو مفهومیکه هیچگاه کهنه و نخنما نمیشوند. عدالتطلبی و هویتجویی افق تازه ترسیم میکند. رویداد «ایران جان» زاییده نگاه تحولی مبتنیبر هویت و عدالت است و حتما دهها رخداد دیگر از این شجره طیبه در آینده به ثمر خواهد نشست.
جبلی با اشاره به اینکه خیلیها تلاش میکنند ما را به عقب برگردانند و گویی از شادی مردم برای اجرای رویدادی چون «ایران جان» که به بازنمایی ظرفیتها و توانایی هموطنان در سراسر کشور بپردازد، ناراحتاند و آن را سانسور میکنند، گفت: میخواهند ما را رسانه ارتجاعی کنند، اما ما رسانه روبه جلو هستیم. رسانه ارتجاعی ناامید و از پیشرفت مأیوس است، اما "نمیتوانیم" و "نمیشود" در ادبیات تحولی جایی ندارد. رسانه تحولی با پارادایم ارتجاعی نسبتی ندارد و انقلاب اسلامی چراغ راه تحول است.
56 مجموعه نمایشی در مراحل مختلف تولید
وی با بیان اینکه ایران ما در برابر همه تندبادها ایستاده و خواهد ایستاد، نگاهی به تاریخ ایرانِ قهرمان و پایمردی مردمان این سرزمین داشت و گفت: یکی از آثار نمایشی ما که امیدوارم بهزودی در چرخه تولید قرار بگیرد، «پوریای ولی» است که نمایانگر رشادتها و ایستادگیهاست. درحال حاضر 10 مجموعه نمایشی در حال پستولید و آماده پخش، 19مجموعه نمایشی در حال تولید و مقابل دوربین، 10 مجموعه نمایشی در مرحله پیشتولید، 17 مجموعه نمایشی در مرحله صفر تولید و دهها پروژه دیگر در مرحله نگارش قرار دارند.
رئیس رسانه ملی تأکید کرد که باید به تحول ایمان داشته باشیم تا در جنگ نرم نیز موفق شویم. دشمن امروز میخواهد ما را سست کرده و عزم و اراده و استقامت را ما بمباران کند و از انقلابی بودن ضدارزش بسازد. درحالیکه انقلابی بودن عامل پیشرفت و حرکت است.
جبلی بااشاره به برخی وقایع مهم دو سه سال اخیر در سازمان صداوسیما که بدون پشتوانه تحولی به سرانجام مطلوب خود نمیرسید، گفت: از آن جمله میتوان به ایجاد 204 کانال ویژه در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1402 با نگاه عدالتمحورانه اشاره کرد. در ایام شهادت آقای رئیسی نیز از غم و حادثه، حماسه آفریدیم و سپس وارد فضای رقابت سنگین انتخابات ریاستجمهوری شدیم و باید کمک میکردیم تنور انتخابات گرم شود.
وی ادامه داد: ابتکار برگزاری میزگردهایی با حضور نامزدهای انتخابات بر همین مبنا شکل گرفت. در جنگ 12روزه هم آمادگی، اقدامات پدافندی و زیرساختی بهگونهای از پیش تمهید شده بود که اگر حتی کل سازمان قابل استفاده نبود، آنتن یک لحظه قطع نمیشد که شاهد هم بودیم آنتن قطع نشد. امروز، آمادگی ما برای مقابله با بحران چندین برابر بیش از جنگ 12روزه است و اقدامات بزرگی در حوزههای مختلف بهویژه در حوزه فنی و صیانت انجام شده که شاید بعدها در تاریخ سازمان بشود از آنها یاد کرد.
رئیس سازمان صداوسیما به برخی افقگشاییهای تحولی این دوره نیز اشاره کرد و گفت: اولین قدم برای «ایران جان» در 22 بهمن 1400 برداشته شد و برای نخستین بار بخش خبری 14 با نمایش راهپیمایی هموطنانمان در روستاها آغاز شد. درتمام مناسبتهای مذهبی، دینی و.... هم چنین تصاویری مخابره میشد. گام بعدی استودیوی «ایران ما» بود که براساس آن با همراهی معاونت سیما، روزانه 10 ساعت از آنتن شبکههای سراسری در اختیار استانها قرار گرفت.
از برگزاری جشن آغاز بازسازی ساختمان شیشهای تا HDسازی همه شبکههای استانی
جبلی به هزینههای تحمیلی سنگین بعد از جنگ 12روزه اشاره کرد و گفت: بهزودی جشن آغاز بازسازی ساختمان شیشهای را بعد از آواربرداری برگزار خواهیم کرد. با وجود هزینههای سنگینی که به ما تحمیل شده، در این ایام، همه شبکههای استانی ما HD شدند. تا قبل از 1400 چند شبکه HD شده بود که در این دوره و بهویژه طی یکونیم سال اخیر 25 شبکه دیگر به این آمار افزوده شد و HDسازی با نگاه تحول فنی از پخش به چرخه انجام شد. حق مردم ما بود که شبکه خودشان را زیبا و باکیفیت ببینند.
رسانه ملی سربلند در روایت واقعیت
وی در خاتمه سخنانش به پیام رهبر فرزانه انقلاب به ششمین نشست سراسری افق تحول اشاره کرد و گفت: رهنمود ایشان این بود که روایت درستِ واقعیت است که طرف پیروز در میدان را مشخص میکند. در جنگ 12روزه تلاش ما بر روایت پایداری، پیروزی و این واقعیت برجسته بود که مردم در دفاع از کشور و نظامشان استوارند.
رئیس رسانه ملی افزود: سربلندیم که توانستیم روایت واقعیت را زیر موشکباران دشمن بهخوبی انجام داده و جمهوری اسلامی را بهعنوان پیروز میدان معرفی کنیم. هرچند رسانه ملی روایت پیروزی را پیش از اتمام جنگ و با رجزخوانی سحر امامی و رشادت همکارانمان رقم زده و پای کار روایت واقعیت و پیروزی ایستاده بود. روایت قدرت و واقعیت است که بازدارندگی ایجاد میکند و ما همچنان بر آن راسخیم. مسیر آینده ما تحول است؛ هم شدن و هم بودن؛ تحولی که افقگشایی خواهد کرد.
«ایران جان» ما را به فتح قلهها امیدوار کرد
در ادامه همایش، علیرضا کیخا، معاون امور استانهای رسانه ملی ضمن تشکر از تمام همکاران، معاونان و مدیران در بخشهای گوناگون سازمان صداوسیما اظهار کرد: همه معاونتها نسبت به استانها و برگزاری «ایران جان» دغدغهمند هستند.
وی افزود: اگر این همکاران نبودند اتفاق بزرگی چون طرح «ایران ما» رقم نمیخورد و زمینهساز «ایران جان» نشده بود. «ایران جان» ما را به فتح قلهها امیدوار کرد و حتماً میتواند درنهایت ما را به قلهها برساند.
سند زیستبوم استانها در مسیر تعالی و تقویت آنتن
محمدتقی جعفری، مدیر پژوهش معاونت امور استانها نیز با بیان اینکه توجه به خطوط سبز به جای خطوط قرمز در مراکز استانی صداوسیمای استانها مورد تأکید قرار گرفته از تبدیل این نگاه جدید به فضایی بزرگ برای تقویت آنتن گفت.
وی افزود: در سند زیستبوم بازگشت به اصالت مورد تأکید است. طی دوره تحول ما بیش از ۱۳۰۰ محله تاریخی کشور که منشأ خیزشهای انقلابی بودهاند را شناسایی کردهایم و بهعنوان نمونه مرکز صداوسیمای سمنان مستندی را با همین هدف آماده کرده است.
5500 دقیقه تولید مردمی در صداوسیمای قزوین
سعید انبارلویی، مدیرکل صداوسیمای قزوین نیز در ادامه توضیح داد: ما تولیدات بسیاری داشتیم، اما هدفمند نبودند. از سال ۱۴۰۰ عملکرد ما نهتنها هدفمند، بلکه نقطهزن شده است. برای این کار باید اهداف سند به زنجیره پیام در همه سطوح میرسید. ازاینرو سند زیستبوم را طراحی کردیم.
وی ادامه داد: این سند ۴۲ سؤال دارد و انبوهی از ایده و موضوع را در برمیگیرد و میتوان از آن محتوایی ارزشمند تهیه کرد. ما قبلاً روستا را شبیه شهر نشان میدادیم، اما روستا در دوره تحول خودش عنصری مولد است.
مدیرکل صداوسیمای قزوین ادامه داد: اجرای سند زیستبوم بهتنهایی توسط صداوسیما عملیاتی نمیشود و ضروری است از ظرفیتهای مردمی و نهادهای فرهنگی بهره ببریم. از همین رو، تولیدات مردمی در مراکز نعمت بزرگی است که از آن استفاده میکنیم.
وی افزود: امسال در صداوسیمای قزوین 5500 دقیقه تولید مردمی را پخش کردیم. اکنون سند اقدام سهساله برای اجرای سند زیستبوم را دنبال میکنیم که در افق ۱۴۰۶ حتماً به دستاوردهای بزرگی خواهد رسید.
انبارلویی با اشاره به تولیدات شرکتهای دانشبنیان نیز گفت: اراده ما بالا بود و محتوای آنتن را از ابلاغمحوری به سمت سندمحوری سوق دادیم.
مسیر تازه استانها با «ایران جان»
بهنام حیدری، مدیرکل طرح و برنامهریزی معاونت امور استانهای رسانه ملی در پنلی با محوریت رویداد ملی «ایران جان» با اشاره به تحولی بودن این رویداد و دو بال هویت و عدالت در تحول اظهار کرد: ما نسبت به سند تحول رسانه ملی دِینی داشتیم و طی این مسیر نیاز به سازوکار مشخصی داشت. «ایران جان» ایده مبتکرانه رئیس رسانه ملی بود که از سال اول مدیریت بر سازمان بر برگزاری چنین رویدادی تأکید داشت.
وی افزود: ازاینرو ما باید قوی میشدیم و روایت اول را در دست میگرفتیم و سریعتر کنش نشان میدادیم و نیروهای توانمند استانها را میشناختیم.
حیدری ادامه داد: استودیوی «ایران ما» مسیری را طی کرد و بازه زمانی ۱۰ ساعتهای فراهم شد تا استانها در قاب شبکههای سراسری دیده شوند. «ایران ما» به نمایش ظرفیت هر استان کمک کرد و در قالب سند چشمانداز در طراحی راهبردی نیز مؤثر بود.
مدیرکل طرح و برنامهریزی معاونت امور استانها افزود: استانها ازطریق «ایران جان»، مسیر تازهای پیدا کردند. این هدف با HD سازی جلوه بارزتری پیدا کرد و همه استانها اکنون این ظرفیت را در پخش ایجاد کردهاند.
حیدری ادامه داد: در همین مسیر تمام معاونتهای رسانه ملی در رویداد «ایران جان» شریک شدند و در پنج گامیکه طی شده، نتایج بسیار مثبتی را مشاهده کردیم.
وی افزود: حس رضایت خاطر مردم هدفگذاری اول «ایران جان» بود. بهعنوان نمونه در هفته «ایلام ایران» مردم رضایت ۸۰ درصدی داشتند. همافزایی درونسازمانی نیز از دیگر دستاوردها بود و حتی در برنامههای معاونت برونمرزی صداوسیما نیز اثر گذاشت. «ایران جان» ابتکار رسانه ملی بود و این ابتکار برای روایت قوی از ایران است.
حیدری در خاتمه گفت: سند تحول نسخه نجاتبخش است. صداوسیمای استانها سیمرغ رسانه ملی برای پرواز و موفقیت و حرکت به سمت اهداف موردنظر سند تحول محسوب میشود.
همراهی مردم با رویداد ملی «ایران جان»
ناصر بهرام، مدیرکل صداوسیمای استان ایلام نیز در پنل «ایران جان» گفت: ایلام دومین مقصد رویداد ملی «ایران جان» بود و وقتی آغاز شد، همه مردم میپرسیدند مگر در ایلام چه شده است؟ این نگاه به مردم سرایت کرد و در روز نخست مردم ایلام با لباس محلی به صداوسیما آمدند و ما درها را باز کردیم و آنان از نزدیک همه چیز را مشاهده کردند.
وی با بیان اینکه این حضور و آمدن اقشار مختلف به مرکز ما شور و شعفی در صداوسیمای ایلام ایجاد کرد و همه دنبال مشارکت در این رویداد بودند، اظهار کرد: این شعف چنان بود که هنرمندان و شخصیتهایی که تا پیشازاین احساس میکردند خودشان و کارشان دیده نمیشود، شبانهروزی با تمام وجود کار کردند و احساس رضایتمندی داشتند.
تولیدات استانی آنتن برونمرزی را زیباتر کرد
احسان کاوه، قائممقام معاون برونمرزی رسانه ملی نیز در پنل «ایران جان» تاکید کرد: «ایران جان»، عزیز و بزرگ است. هرچه جلوتر میرویم، معاونت برونمرزی بیشتر نسبت به این رویداد احساس مسئولیت میکند.
وی افزود: ما معرفی ظرفیتهای ایران باشکوه را مأموریت خودمان میدانیم و در هرگام بیش از یک هفته هم به استان مربوط اختصاص میدهیم.
قائممقام معاون برونمرزی رسانه ملی با بیان اینکه با هماهنگی استانها باید رویکردمان را در جریان «ایران جان» متناسب با اهداف برونمرزی و مخاطبمان تغییر میدادیم، اظهار کرد: «ایران جان» در برونمرزی به «ایران را کشف کن» تبدیل شد. در هفته برگزاری این رویداد متمرکزتر روی هر استان عمل میکنیم؛ اما این ایده در تمام سال ادامه دارد.
کاوه تأکید کرد: «ایران جان» در شناخت و بهرهبرداری از ظرفیتهای شبکهها نیز مؤثر بوده است. در جنگ تحمیلی دوم هم این نزدیکی به ما کمک کرد. تولیدات استانی آنتن برونمرزی را زیباتر کرد و ما امیدواریم «ایران جان» رنگارنگ، بیشتر جلوه کند و مردم خارج از ایران عظمت ایران را بهتر درک کنند.
فعال شدن نهضت تولید آثار کوتاه از رهگذر «ایران جان»
امین حسینزاده، معاون سیمای استان خوزستان در پنل «ایران جان» گفت: «ایران جان» بهعنوان فناوری نوین رسانه ملی مزیتهای بسیاری داشت که باید به آنها اشاره کرد. فعال شدن نهضت تولید آثار کوتاه به شکل فیلرهایی که خلاقانه به معرفی پتانسیلهای استانی پرداختند، از این جملهاند. این فیلرها در جلسات برای مدیران به نمایش درآمدند و واقعیت هر استان را برجسته کردند.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر «ایران جان» منجر به طراحی و تبدیل رویدادهای میدانی به رویدادهای رسانهای شد؛ همچنان که جشنهای کودکان، پیادهروی خانوادگی و بزرگداشت شهدا در دل این رویداد پوشش داده شد، اظهار کرد: از دیگر مواهب این طرح، همافزایی محتوایی شبکههای ملی و برونمرزی در کنار هم بود که اشتراک ایدهها و سوژهیابیها را رقم زد.
وی توسعه فردی و چابکسازی مراکز برای اجرای مانورهای بزرگی چون اجرای بخشهای خبر سراسری را از دیگر دستاوردهای «ایران جان» دانست و عنوان کرد: مزایا بسیار است، اما درنهایت به فرصت ارزشمند رسانه ملی در اجلاس ABU اشاره میکنم که بهعنوان نماینده در آنجا حضور یافتم و از این طرح گفتم که مورد تحسین حضار قرار گرفت. نکاتی برای انتقال این تجربه به کشورهای دیگر مطرح و از آن استقبال شد.
مخاطب بیش از ۶۰ درصدی «ایران جان»
محسن شاکرینژاد، رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما نیز در پنل «ایران جان» عنوان کرد: ما برای بررسی اثرسنجی رویداد ملی «ایران جان» در چند مرحله و در مراکز گوناگون پرسشنامهای تهیه کردیم که شامل معرفی اشخاص شناختهشده، اماکن معروف و ظرفیتهای استان است. وقتی میگوییم بهصورت میانگین «ایران جان» بیش از ۶۰ درصد مخاطب دارد، یعنی بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم آن را دنبال کردهاند و این آمارها در عصر ارتباطات بسیار ارزشمند است.
وی افزود: در این اثرسنجی سؤالاتی میپرسیم که امکان اثرسنجی دارد. در هر هفته از «ایران جان» سه موج اثرسنجی انجام میدهیم. پیش از رویداد از افراد پرسشهایی میکنیم و بعد از یک هفته در سه سطح بینش، نگرش و کنش نظرسنجی دیگری صورت میگیرد.
شاکرینژاد ادامه داد: اکنون پنج موج از «ایران جان» رقم خورده است و شاهد تفاوتهای معناداری در نگرش، احساس و میزان آگاهی مردم نسبت به هر استان در پیش و پسآزمون بودهایم.
وی با بیان اینکه یکی از اهداف برجسته رویداد ملی «ایران جان» این بود که مردم نسبت به آن احساس رضایت داشته باشند، اظهار کرد: در خوزستان ۷۵ درصد، در ایلام ۸۱ درصد، در اصفهان ۷۳، در فارس ۷۴ درصد و در خراسان جنوبی ۸۶.۷ درصد مردم ازاینرویداد احساس رضایت کردند.
رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما در ادامه عنوان کرد: میدانیم که ایران تهران نیست و تهران هم فقط بالای شهر تهران نیست و رویداد ملی «ایران جان» روی همین نکات تأکید دارد. در افق تحول سال قبل ساختمان شیشهای برپا بود و اگر رسانه ملی و فعالیتهایش اثرگذار نبود، هرگز هدف حمله دشمن صهیونیستی قرار نمیگرفت.
قدردانی از پیشکسوتان و همکاران افتخارآفرین رسانه ملی
در جریان هفتمین نشست سراسری افق تحول، رئیس رسانه ملی از ایرج سبقتی، مدیر ارشد پیشکسوت معاونت سیاسی، محمدحسن زورق، پیشکسوت و از معاونان اسبق رسانه ملی و علیرضا برازش، پیشکسوت و از مدیران اسبق معاونت سیما قدردانی کرد و خدمات آنها را ارج نهاد.
در این نشست همچنین از سحر امامی، گوینده شبکه خبر، وجیههسادات حسینیان، گوینده رادیو و هومن خلیلی، ناظر پخش خبر که در زمان حمله به ساختمان شیشهای رسانه ملی حماسه آفریدند و نماد پایمردی و تعهد شدند، تجلیل به عمل آمد.
یادوخاطره شهیدان گرانقدر نیز زینتبخش این گردهمایی بود و از خانواده شهیدان نیما رجبپور، معصومه عظیمی و رضا بوسلیک از استان مازندران قدردانی شد.