سند حمایت از سرمایه گذاری سبز در گردشگری تدوین می شود

به گزارش ایلنا به نقل از کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران، سیدمصطفی موسوی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران در این نشست که با حضور علی اصغر شالبافیان، مدیر مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، دکتر سیدسعید هاشمی، رییس دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ، فرناز نیکخواه مدیرعامل شتاب دهنده فاخر بوم و روسای کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی و فعالین گردشگری برگزار شد با تاکید بر لزوم توجه به سرمایه گذاری سبز در گردشگری با هدف کمک به حفظ زیست بوم ایران اعلام کرد: تغییرات اقلیمی و مدیریت نامناسب در موضوع آب و منابع طبیعی کشور را با مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مواجه کرده است که بخشی از این مشکل به دلیل عدم مدیریت صحیح در بحث استفاده از منابع طبیعی کشور است و ناترازی در مدیریت منابع بیشترین آسیب را به کشور وارد کرده است.

تدوین سند گردشگری پایدار با تاکید بر جوامع محلی

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که اتاق بازرگانی اگرچه نگاه اقتصادی به موضوعات کشور دارد اما نمی تواند مشکلات محیط زیستی و تاثیر آن در زندگی مردم را نادیده بگیرد، افزود: متاسفانه در نقاط کمتر توسعه یافته کشور مدیریت صحیح منابع طبیعی صورت نگرفته است و دلیل آن هم نبود مدیریت خوب در برخی استان ها و شهرستان هایی است که دارای منابع طبیعی غنی هستند که فرهنگ استفاده پایدار از این منابع در آن ها ایجاد نشده است.

سیدمصطفی موسوی تاکید کرد: تاکید کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران بر رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست و ایجاد گردشگری سبز و پایدار در کشور است و به همین دلیل تلاش اتاق بازرگانی ایران در حوزه سرمایه گذاری سبز در گردشگری کشور باید منتج به تدوین سند جامع حمایت از سرمایه گذاری سبز در بخش گردشگری کشور شود.

او با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری سبز در گردشگری که در دیماه سالجاری و با همت و همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و اتاق بازرگانی ایران برگزار می شود، افزود: سند جامع سرمایه گذاری سبز در گردشگری کشور باید با رویکرد حمایت مطلق از سرمایه گذاران گردشگری سبز و جوامع محلی تدوین شود.

موسوی جوامع محلی را پایه اصلی شکل گیری گردشگری پایدار و سبز اعلام کرد و گفت: سرمایه گذاری سبز در گردشگری باید به گونه ای انجام شود که جوامع محلی از مزایای آن بهره مند شوند.

این فعال حوزه اقتصاد گردشگری با اشاره به روند شکل گیری حمایت از سرمایه گذاران و جوامع محلی در کشورهای موفق در حوزه گردشگری نظیر ترکیه گفت: زمانی بود که نسبت به سفرهای زمینی در ترکیه اعلام خطر می شد، اما مردم ترکیه متوجه شدند استفاده از ظرفیت های گردشگری برای آن ها مزایای بسیار زیادی دارد و به همین دلیل همان جامعه محلی خود تبدیل به سرمایه گذار گردشگری در ترکیه شد و اکنون گردشگری آن کشور در سطح بالای جهانی قرار دارد.

موسوی با تاکید مجدد بر نقش جوامع محلی در توسعه و رونق گردشگری به موضوع تبدیل محله لشگرآباد اهواز از یک محله خطرناک به مقصد اصلی گردشگری خوراک برای گردشگران داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: پیش از تبدیل لشگرآباد اهواز به مقصد گردشگری مردم در این منطقه اجازه نداشتند ساعت 8 شب به بعد در خیابان قدم بزنند. ولی بعد از آن که چند سرمایه گذار اقدام به ایجاد تعداد معدودی اغذیه فروشی در این منطقه کردند، مردم منطقه متوجه منافع سرشار گردشگر خوراک شدند و اکنون تمام منطقه و خانه های لشگرآباد تبدیل به اغذیه فروشی شده و تا سه صبح به گردشگران داخلی و خارجی خدمات گردشگری خوراک ارایه می کند. چون مردم متوجه شدند چه سود سرشاری از گردشگری خوراک نصیب شان می شود و خودشان امنیت منطقه را حفظ کرده اند. بنابراین جامعه محلی از پایه های اصلی گردشگری است.

محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار در سند گردشگری اتاق بازرگانی ایران

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر بتوان سبد حمایتی از جامعه محلی را در سرمایه گذاری های مرتبط با حوزه گردشگری از جمله گردشگری سبز ایجاد کرد، می توان حرکت مناسبی برای محرومیت زدایی از مناطق کمتر برخوردار نیز انجام داد.

موسوی حضور استارتاپ‌ها در حوزه سرمایه گذاری سبز در گردشگری کشور را بسیار مهم و تاثیرگذار اعلام کرد و افزود: نباید صرفا به موضوع گردشگری به عنوان یک صنعت نگاه کرد. بلکه باید به دنبال تربیت انسان های توسعه یافته بود که علاوه بر نگاه به سودآوری گردشگری بر حفظ زیست بوم سرزمینی و محیط زیست نیز توجه جدی داشته باشند.

این فعال اقتصادی در حوزه گردشگری کشور از پیشنهادات کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران برای تسهیل سرمایه گذاری در این بخش خبر داد و گفت: اتاق بازرگانی ایران ایجاد چارچوب ملی مدیریت گردشگری سبز، تعریف استانداردهای مشخص برای اقامتگاه ها، استانداردسازی ناوگان حمل و نقل، آموزش مستمر و تخصصی مدیران و تصمیم سازان و تسهیل ورود بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در گردشگری سبز از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران به دولت برای تسهیل در سرمایه گذاری سبز در گردشگری ایران است.

او با اشاره به این که سرمایه گذاری سبز در گردشگری بویژه در بخش حمل و نقل با هدف کاهش آلودگی و مدیریت مصرف انرژی در جهان انجام شده است اعلام کرد: ظرف دو سال گذشته بسیاری از خودروها در چین الکترونیکی شده اند و اکنون نسبت خودرهای الکتریکی به خودروهای مصرف کننده سوخت های فسیلی 80 به 20 شده است. در فرانسه نیز وسایط نقلیه اکنون از سوخت پاک هیدروژن استفاده می کنند که یک گام فراتر از خودروهای الکتریکی است. چون آن ها با استفاده از سوخت هیدروژن حتی می توانند تولید آب کنند.

سیدمصطفی موسوی با اشاره به تاکید برخی کشورهای گردشگرپذیر بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست منحصر به فرد خود در موضوع گردشگری افزود: در کشور نپال که هر سال میزبان تعداد زیادی از گردشگران جهانی و کوهنوردان صعود کننده به هیمالیا است اجازه ساخت هتل در مناطق کوهپایه ای داده نمی شود و تاسیسات گردشگری در پایین دست منابع بکر طبیعی ایجاد شده است. چون برای مردم محلی نپال حفظ منابع طبیعی و محیط زیست منجر به ایجاد ارزش افزوده در صنعت گردشگری شده است و به همین دلیل هتل های خوب را در پایین دست احداث کرده اند و در مناطق بکر طبیعی خود کمپ های همخوان با طبیعت برای اقامت و ماندگاری گردشگران ایجاد کرده اند.

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با اعلام این که اتاق بازرگانی ایران به موضوعات کشور فقط نگاه اقتصادی ندارد بلکه بر اخلاق مداری و مسئولیت اجتماعی در حفظ محیط زیست و گردشگری پایدار تاکید دارد اعلام کرد: ایجاد شبکه رسانه ای خاص گردشگری و منابع طبیعی برای فرهنگسازی در جامعه به خصوص در جوامع محلی از جمله موضوعات تاثیرگذار بر سرمایه گذاری سبز در گردشگری است.

دولت حامی سرمایه گذاری های سبز در گردشگری است

علی اصغر شالبافیان، مدیر مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور نیز که در نشست مدرسه سرمایه گذاری های سبز در گردشگری کشور که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، از ضرورت توجه به سرمایه گذاری سبز در کشور سخن گفت و با اعلام آمادگی دولت برای حمایت از سرمایه گذاران این بخش اعلام کرد: بادگیر و قنات در ایران مصداق نبوغ ایرانیان برای مدیریت انرژی و آب بود. همچنین چگونگی بهره گیری از نور خورشید و استفاده از آن در معماری ایرانی از موضوعاتی بود که ساکنان ایران زمین در دوره های تاریخی گذشته ابداع کردند که تاثیر زیادی در بحث مدیریت استفاده از انرژی داشت.

شالبافیان سرمایه گذاری سبز در گردشگری ایران را نیازمند رعایت استانداردهای محیط زیستی و نبوغ ایرانی در طراحی فضاهای همخوان با طبیعت اعلام کرد و گفت: دولت سرمایه گذاری در بخش گردشگری را تسهیل کرده است که یک نمونه آن ایجاد تاسیسات گردشگری ترکیبی است که در کشورهای دیگر نیز رواج دارد.

او افزود: پیش از این در نظام حقوقی کشور تعریف نشده بود سند زمینی که کاربری عرصه آن گردشگری است، کاربری بیش از گردشگری هم تعریف شود و مثلا طبقه بیستم یک مرکز اقامتی یا گردشگری دارای سند اداری هم باشد تا سرمایه گذار از بازگشت سرمایه اطمینان بیابد.

مدیر مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی با اشاره به تصویب این قانون از جذاب بودن این مشوق برای سرمایه گذاران گردشگری خبر داد و گفت: پس از تصویب این قانون و آیین نامه های مرتبط با آن بود سرمایه گذاران گردشگری که به اذعان خود حتی نزدیک وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم نمی شدند ب سمت وزارتخانه آمدند و درخواست سرمایه گذاری در بخش گردشگری کشور را ارایه کردند.

او گفت: با آیین نامه های مرتبط با این قانون در تهران و اصفهان و فارس و شهرهای مختلف کشور سرمایه گذاران متقاضی در پروژه های گردشگری حضور یافتند و اگر همین روند ادامه پیدا کند سیمای گردشگری شهر تهران که با کمبود هتل در طول دهه های گذشته مواجه بود ظرفیت های اقامتی بسیار خوبی خواهد داشت. چون براساس این قانون 40 درصد از زیربنای پروژه های گردشگری می تواند به ظرط تامین حقوق مسافرین و گردشگران و مشاعات تعیین شده، کاربری های غیرگردشگری داشته باشد. ضمن این که این اقدام درخواست های مرتبط با تغییر کاربری زمین های کشاورزی را با کاهش مواجه کرده است.

مشوق های سرمایه گذاری با تاکید بر حفظ محیط زیست

رییس مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از معافیت های صادر شده در بخش عوارض ایجاد و احداث تاسیسات گردشگری و توجه جدی به حمایت از گردشگری دریایی از سوی دولت خبر داد و گفت: براساس قانون، واردات تجهیزات گردشگری نیز دیگر نیاز به پرداخت عوارض ندارد.

شالبافیان همچنین از موفقیت وزارت میراث فرهنگی در حذف عوارض تغییر کاربری زمین های کشاورزی برای ایجاد تاسیسات گردشگری به شرط داشتن تاییدیه وزارت جهاد و کشاورزی خبر داد و گفت: تا پیش از این اقدام سرمایه گذاران باید 80 درصد از ارزش ملک را به عنوان عوارض پرداخت می کردند و خوشبختانه این مشکل برطرف شد و تبدیل به یکی از مشوق های مهم برای سرمایه گذاران گردشگری کشور شد. چون مبلغ این عوارض گاه دو برابر تسهیلات اعطایی به سرمایه گذاران گردشگری بود. مثلا اگر ما از محل صندوق توسعه 200 میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه گذار می دادیم آن ها باید 400 میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری یک پروژه می کردند.

شالبافیان افزود: وزارت میراث فرهنگی و گردشگری البته در این مصوبه و مصوبه های دیگر، استفاده از ظرفیت حوزه تاسیسات گردشگری را ملزم به رعایت دغدغه های زیست محیطی و توسعه پایدار کرده است.

رییس مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی همچنین از تصمیم این وزارتخانه برای اعلام نام شهرهای دوستدار سرمایه گذاران گردشگری تا سه هفته آینده خبر داد و گفت: دولت به دنبال ایجاد مشوق های جدید برای سرمایه گذاران گردشگری بود و وزارت میراث فرهنگی نیز به تعریف مشوق های جدید پرداخت. یکی از مشوق ها حذف عوارض ساخت هتل و مراکز اقامتی در شهرها بود. مثلا در شهر تهران عوارض ساخت هتل 80 درصد بخشودگی گرفت. 20 درصد هم به بعد از بهره برداری موکول شد. در حالی که تا پیش از این مشوق عوارض ساخت یک هتل در شهر تهران 1.5 همت بود. این موضوع به 12 استان و بیش از 40 شهر تسری یافت و در جلساتی که وزیر میراث فرهنگی و خود بنده و دیگر مدیران وزارت میراث فرهنگی با شورای اسلامی شهرها داشتیم بر موضوع ضرورت تسهیل سرمایه گذاری در بخش گردشگری تاکید شد.

شهرهای دوستدار سرمایه گذاری گردشگری معرفی می شوند

علی اصغر شالبافیان گفت: از سه هفته آینده نام شهرهایی را که به سرمایه گذاری گردشگری کمک کردند با عنوان شهرهای دوستدار سرمایه گذاری گردشگری اعلام می شود. شهرهایی که از بخشی از درآمد خود برای تسریع و تسهیل در سرمایه گذاری گردشگری اقدام کردند. مثلا شورای اسلامی شهر رشت تا دو ماه قبل هیچ تخفیفی برای سرمایه گذاران گردشگری اعمال نکرده بود که با پیگیری های صورت گرفته حذف عوارض از سرمایه گذاری های گردشگری را مصوب و به سرمایه گذاران گردشگری کمک کرد.

او با اعلام این که در استان خوزستان تنها دو شهر به پویش شهرهای دوستدار سرمایه گذاری گردشگری پیوسته و در استان خراسان رضوی هیچ شهری به جریان تسهیل سرمایه گذاری در گردشگری نپیوسته است گفت: کلانشهرهای کشور نظیر تبریز، یزد، اصفهان و شیراز به پویش شهرهای دوستدار سرمایه گذاری گردشگری پیوستند.

رییس مرکز سرمایه گذاری وزارت میراث فرهنگی از کمیسیون های گردشگری اتاق های بازرگانی سراسر کشور خواست تا از مسئولین شهرها و شوراهای اسلامی شهرها پیوستن به پویش شهرهای دوستدار سرمایه گذاری گردشگری را مطالبه کنند تا با روند ایجاد شده شاهد رونق سرمایه گذاری گردشگری در کشور باشیم.

او اعلام کرد: مطالبه اتاق های بازرگانی از مسئولین استانی و شهری می تواند گام بسیار مهمی در تقویت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری کشور باشد و اتاق های بازرگانی نقش مهمی در توسعه زیرساخت های گردشگری کشور دارند.

