وزیر میراث فرهنگی:
پروژهها با پیگیری میدانی پیش میروند، نه با مکاتبات اداری/ استانهای ساحلی باید نقشهراه گردشگری دریامحوردارائه دهند
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح رویکردهای جدید وزارتخانه در حوزههای مدیریتی، زیرساختی و منابع انسانی، تاکید کرد: برنامه تحول این وزارتخانه بر سه محور «ارتقای زیرساختهای اداری»، «بهبود وضعیت سرمایه انسانی» و «افزایش بهرهوری ساختارها» استوار است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت میراثفرهنگی، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، روز سهشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ در نشست با مدیران و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان، با اشاره به نقش محوری این استان در حوزههای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، بر ضرورت بازآفرینی ساختارهای اداری و تقویت توان اجرایی وزارتخانه در سطح کشور تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی با قدردانی از عملکرد مجموعه استانی در حوزه حفاظت از آثار تاریخی گفت: گیلان طی ماههای گذشته در شاخصهای حفاظت و پایش بناهای تاریخی مسیر رو به رشدی را تجربه کرده و استمرار این روند، نیازمند پشتیبانی مدیریتی و تقویت منابع است.
زیرساختهای اداری؛ اولویت راهبردی وزارتخانه
صالحیامیری سپس با اشاره به وضعیت زیرساختهای اداری در کشور، آن را یکی از چالشهای مهم وزارتخانه دانست و اظهار کرد: در برخی شهرستانها ادارات میراثفرهنگی هنوز فاقد ساختمان مستقل هستند و فعالیت کارشناسان در فضاهای موقت انجام میشود. این وضعیت با مأموریتهای امروز سازمان همخوانی ندارد و باید در اولویت اصلاح قرار گیرد.
او تاکید کرد: نوسازی و توسعه فضاهای اداری بخشی از برنامه جامع تحول وزارتخانه است. این موضوع در بالاترین سطح برنامهریزی وزارتخانه دنبال میشود.
سرمایه انسانی؛ محور اصلی تحول
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به نقش نیروی انسانی در ارتقای کیفیت خدمات سازمانی، ساماندهی وضعیت استخدامی و نظام پرداخت را یکی از اهداف کلیدی وزارتخانه عنوان کرد: سرمایه انسانی قلب تپنده وزارتخانه است و برای دستیابی به ساختار کارآمد، باید نظام پرداخت، وضعیت استخدامی و فرآیندهای سازمانی با رویکرد عدالتمحور بازآرایی شود.
او افزود: کاهش فاصله میان ستاد و استانها در نظام پرداخت و ایجاد شرایط پایدار برای کارکنان، از اولویتهای وزارتخانه است و تلاش خواهیم کرد از ظرفیتهای قانونی برای تحقق این هدف بهره ببریم.
گیلان؛ قطب گردشگری و محور توسعه دریامحور
در ادامه این نشست، صالحیامیری با اشاره به اهمیت گیلان در نقشه گردشگری کشور اظهار کرد: تنوع فرهنگی، ظرفیتهای طبیعی و تعدد آثار تاریخی، گیلان را به یکی از مقاصد کلیدی گردشگری کشور تبدیل کرده و زیرساختهای مدیریتی استان باید متناسب با این جایگاه تقویت شود.
او با اشاره به روند جدید رقابت منطقهای در حوزه گردشگری افزود: طی یکسال گذشته تعاملات بینالمللی در حوزه گردشگری تقویت شده و استانها باید سهم خود را در این مسیر بهصورت برنامهمحور مشخص کنند.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر ظرفیت استانهای ساحلی در توسعه گردشگری دریامحور گفت: گیلان و استانهای حاشیه خزر میتوانند نقش ویژهای در توسعه گردشگری دریامحور ایفا کنند و انتظار ما ارائه طرحهای عملیاتی و مبتنی بر ظرفیتهای واقعی این استانهاست.
ضرورت اصلاح نظام آماری گردشگری
صالحیامیری اصلاح نظام آماری گردشگری را یکی از پیشنیازهای مدیریت نوین این حوزه دانست و افزود: آمارهای گردشگری باید دقیق، استاندارد و قابل اتکا باشد. استفاده از روشهای نوین جمعآوری داده و بازنگری در تعریف شاخصهای آماری ضروری است.
تسریع در طرحها و پروژههای نیمهتمام
او در بخش دیگری از سخنان خود، بر لزوم سرعتدهی به پروژههای در دست اجرا تاکید کرد و گفت: پروژهها زمانی به نتیجه مطلوب میرسند که پیگیری میدانی و رفع موانع اجرایی در دستور کار مدیریت استانی قرار گیرد. صرف مکاتبات نمیتواند روند کار را تسریع کند.
در پایان، وزیر میراثفرهنگی سه محور اصلی برنامه تحول وزارتخانه را تشریح کرد و افزود: ارتقای زیرساختهای اداری، بهبود وضعیت منابع انسانی و افزایش بهرهوری ساختارها، مبنای حرکت آینده وزارتخانه خواهد بود.
او افزود: این مسیر با مشارکت مدیران استانی و ملی، رویکرد آیندهنگرانه و توجه به عدالت سازمانی ادامه پیدا خواهد کرد.