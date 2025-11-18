به گزارش ایلنا، فیلم کوتاه «اسکار» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه‌کنندگی سید مهدی قائم‌مقام، موفق به کسب جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه فیلم کوتاه در هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مدنی (Madani International Film Festival 2025) شد.

این جشنواره در جاکارتا، اندونزی برگزار شد و از رویدادهای معتبر آسیایی در حوزه سینمای مستقل و آثار با مضامین انسانی و فرهنگی به شمار می‌آید.

جشنواره مدنی با هدف حمایت از فیلم‌سازان مستقل و تقویت گفت‌وگوی فرهنگی میان کشورها، هر سال میزبان آثار منتخب از سراسر جهان است.

فیلم کوتاه «اسکار» با بازی امیر کربلایی‌زاده، پریسا علیزاده، صبا خراسانی، رضا سخایی‌فرد، ندا حسینی، محمد نوحیان، امیرحسین قلیچ و حسین عباسپور روایتگر داستانی است که در خلاصه آن آمده: «من باید تو این فیلم بازی کنم، چون این فیلم زندگی منو نجات میده!»

مجری طرح: محمدحسین سرو و موسسه جادوی‌هنرتصویر (جهت)، مشاور پروژه: مجیدپرکار، مشاور تهیه کننده: مهران رسام، مدیر فیلمبرداری: آرش سیفی، صدابردار: بابک اردلان و حمیدرضاالهیاری، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: کیانوش عینی، طراح صحنه و لباس: امیر بنایی، طراح گریم: مونا جعفری، صداگذار:بهمن اردلان، تدوین: نسرین حسینی، آهنگساز: آرمین امین ترابی، اصلاح رنگ‌و نور: سامان مجد وفایی، منشی صحنه: پرستو مدانلو، مدیر تولید: مهدی تقی پور، مدیر تدارکات: مصطفی غزنوی، دستیار تهیه کننده: محمد حسین ربیعی، عکاس: آریا کرمی، طراح پوستر: سینا رعیت دوست، محمد موحدنیا، روابط عمومی: علی سلمان‌زاده.

