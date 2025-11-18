بهرام کلهرنیا مدیر هنری جشنواره سینماحقیقت شد

به گزارش ایلنا، بهرام کلهرنیا، متولد سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه، در کنار تدریس و پژوهش در زمینه هنر، از فعالان حوزه گرافیک، تصویرسازی و طراحی بوده است. او عضو شورای عالی خانه هنرمندان، موسس گالری ورد، دبیر هجدهمین جشنواره تجسمی فجر و از اعضای موثر هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از آغاز تا امروز بوده است.

در کارنامه کلهرنیا، برگزاری نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی گرافیک و نگارش کتاب‌های تخصصی و مقاله‌های متعدد در زمینه خوشنویسی، گرافیک، تایپوگرافی و ... دیده می‌شود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.

