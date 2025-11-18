بهرام کلهرنیا مدیر هنری جشنواره سینماحقیقت شد
با حکم محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت»، بهرام کلهرنیا به عنوان مدیر هنری این رویداد منصوب شد.
به گزارش ایلنا، بهرام کلهرنیا، متولد سال ۱۳۳۳ در کرمانشاه، در کنار تدریس و پژوهش در زمینه هنر، از فعالان حوزه گرافیک، تصویرسازی و طراحی بوده است. او عضو شورای عالی خانه هنرمندان، موسس گالری ورد، دبیر هجدهمین جشنواره تجسمی فجر و از اعضای موثر هیات مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران از آغاز تا امروز بوده است.
در کارنامه کلهرنیا، برگزاری نمایشگاههای انفرادی و گروهی گرافیک و نگارش کتابهای تخصصی و مقالههای متعدد در زمینه خوشنویسی، گرافیک، تایپوگرافی و ... دیده میشود.
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم از ۱۹ تا ۲۵ آذرماه ۱۴۰۴ برگزار میشود.