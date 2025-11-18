خبرگزاری کار ایران
«حمله به تایتان» بر صحنه جان می‌گیرد/اقتباسی از یک انیمه

نمایش «حمله به تایتان» از ششم آذرماه روی صحنه می‌رود.این نمایش اقتباسی از یک انیمه جهانی است و با حضور بیش از ۳۵ بازیگر تولید شده است.

به گزارش ایلنا،  بلیت‌فروشی نمایش «حمله به تایتان» از ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه، آغاز می‌شود. 

این نمایش از ۶ آذر در سالن شماره ۲ پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد روی صحنه می‌رود. 

«حمله به تایتان» نمایشی است که با ترکیبی از تئاتر، حرکت، نور، موسیقی زنده و پخش انیمه اجرا می‌شود.

رامبد خانلری و هادی غلامی همکاری در نگارش متن این اثر را برعهده داشته‌اند و صدیقه صحت، تهیه‌کننده سینما و تئاتر، تهیه‌کنندگی این اثر را انجام داده است. 

از دیگر عوامل این پروژه می‌توان به آتش ایوبی (عروسک‌ساز)، محمدرضا حسن‌زاده (بازیگردان)، فرانک ظاهری (طراح حرکت)، بهزاد ناجی (مدیر تولید)، حامد مصلایی (طراح ویژوال) و فرشاد نصیری (مجری طرح) اشاره کرد. 

علاقمندان برای خرید بلیت به سایت فیدیبو مراجعه کنند.

این نمایش که اقتباسی از یک انیمه  جهانی است، با حضور بیش از ۳۵ بازیگر تولید شده و هر شب ساعت ۲۰:۰۰ در پردیس تئاتر موسیقی شهرزاد میزبان علاقمندان خواهد بود.

