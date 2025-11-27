نمایشگاهی شامل چهار تن طناب!

به گزارش خبرنگار ایلنا، دیوید شریگلی، نمایشگاه تازه‌ و عجیبش را افتتاح کرد. این رویداد «نمایش طناب کهنه» نام دارد و در گالری استیون فریدمن واقع در شهر لندن برگزار می‌شود.

نمایشگاه نامتعارف و عجیب شریگلی شامل چهار توده عظیم از طناب‌های فرسوده و دور ریخته‌شده است که در کمال تعجب برچسب قیمت یک میلیون پوند دارند. دیوید شریگلی با برگزاری این رویداد اعتراض و کنایه‌هایی را نسبت به بازار هنر ابراز کرده است.

تفسیری کاملاً تحت‌اللفظی از اصطلاح «پول برای طناب کهنه» است. این جمله یکی از صریح‌ترین اظهارنظرهای شریگلی، درباره ارزش‌گذاری آثار هنری در بازار هنر معاصر به شمار می‌رود. جدا از این موضوع «پول برای طناب کهنه» در میان عامه مردم بریتانیا کنایه از هزینه کردن برای کالاهای بی ارزش است.

این چیدمان را باید نهمین نمایشگاه انفرادی شریگلی دانست. او سه دهه با گالری استیون فریدمن همکاری جدی داشته است.

دیوید شریگلی در نمایشگاهش که در گالری استیون فریدمن

شریگلی در آخرین نمایشگاه خود فضای گالری در خیابان کُرک را با ۱۰ تُن طناب دریایی و صنعتی بازیافتی پُر کرده‌است. این طناب‌ها طی هفت ماه از بنادر، مراکز سنگ‌نوردی، مزارع بادی فراساحلی و خطوط ساحلی سراسر بریتانیا گرد آورده شده‌اند.

در پنجره گالری، یک تابلوی نئون نارنجیِ روشن با دستخط خاص شریگلی عنوان نمایشگاه را اعلام می‌کند؛ تابلویی که یادآور نشانه‌های تجاری است؛ اما در عین حال زیبایی‌شناسی سنتی گالری را زیر سؤال می‌برد.

یک رقم فروش عجیب

مبلغی که برای اثر تعیین شده یک میلیون پوند است. با اینکه رسانه‌ها و مخاطبان از این مبلغ بالا و سنگین تعجب کرده‌اند شریگلی این رقم را هم وسوسه‌انگیز و هم موجه توصیف کرده است.

او در اینباره به خبرنگاران گفته است: «با توجه به وزن اثر، درواقع قیمت بسیار مناسبی دارد. معمولاً یک میلیون پوند مقدار زیادی اثر هنری به خریدار نمی‌دهد، اما فکر می‌کنم ۱۰ تُن طناب، ارزش نسبتاً خوبی باشد.»

صاحب گالری، استیون فریدمن نیز درباره این رویداد به «بی‌بی‌سی» گفته: این اثر می‌تواند به یک مجموعه خصوصی، یک نهاد یا یک بنیاد منتقل شود.

او افزوده: «حتی ما می‌توانیم برای این اثر هنری چهار تنی یک خانه خوب هم پیدا کنیم.»

نگاهی به رکوردهای سالانه

بر اساس آمار و طبق گزارش بازار هنر آرت‌بازل و UBS که در آوریل ۲۰۲۵ منتشر شد، «کمدین» یا همان موز چسب‌خورده اثر ماوریسیو کاتلان، در نوامبر ۲۰۲۴ در ساتبیز ۶.۲ میلیون دلار فروخته شد، اما بازار هنر معاصر در مجموع طی سال ۲۰۲۴ به ۶۵ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۴ درصد کاهش داشته است.

طناب‌های جنجالی دیوید شریگلی/ به وزن چهار تن و رقمی معادل یک میلیون پوند

یک دغدغه زیست‌محیطی

فراتر از نقد بازار هنر، چیدمان دیوید شریگلی به مسائل زیست‌محیطی نیز می‌پردازد. طناب‌های استفاده‌شده (که عمدتاً از جنس پلی‌استر و نایلون و برگرفته از سنت چندصدساله طناب‌سازی بریتانیا هستند)، به‌سختی قابل بازیافت‌اند و بخشی از حدود ۶۴۰ هزار تُن زباله‌های ناشی از ابزار ماهیگیری و طناب‌های دریایی هستند که سالانه وارد اقیانوس‌ها می‌شوند.

با این توضیح که تمام طناب‌های گردآوری‌شده پیش از نصب، در استودیوی شریگلی در برایتون شست‌وشو و پاکسازی شده‌اند.

شریگلی نامزد جایزه ترنر، که به طنز سرد مشهور است، پیش‌تر مجسمه برنزی هفت‌متری «خیلی خوب» را برای سکوی چهارم میدان ترافالگار در سال ۲۰۱۶ خلق کرده بود.

نظر مجسمه‌ساز درباره اثرش

شریگلی درباره کار جدید خود می‌گوید: این اثر وجود دارد چون من به ارزشی که مردم برای هنر قائل می‌شوند علاقمند هستم و این اصطلاح (پول برای طناب کهنه) به من بهانه‌ای داد که این موضوع را بررسی کنم.

این نمایشگاه تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ ادامه دارد و بازدید برای عموم رایگان است.

انتهای پیام/