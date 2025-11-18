همزمان با سیوسومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران؛
شش فعال چاپ و صحافی تقدیر شدند
آیین نیمقرن با کتاب به پاس نیمقرن تلاش پیشکسوتان صنعت چاپ و صحافی کشور روز دوشنبه ۲۶ آبانماه در سالن امینالضرب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
این آیین با حضور عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای هیئتمدیره اتحادیه چاپخانهداران و صحاف تهران، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان چاپ و بستهبندی، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، اتحادیه لیتوگرافان و نمایندگان تمامی تعاونیهای مرتبط با صنعت چاپ برگزار شد. همچنین جمعی از پیشکسوتان و فعالان باسابقه این صنف نیز در مراسم حضور داشتند.
در بخش اصلی این آیین، از شش فعال با نیم قرن سابقه فعالیت در حوزه چاپ و صحافی، شامل سه صحاف و سه چاپخانهدار، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد. اسامی این افراد به شرح زیر است:
صحافان منتخب:
1. حمید پورکلباسی_ صحافی معین
2. احمد دلشاد_صحافی دلشاد
3. حسین تاجیک_صحافی تاجیک
چاپخانهداران منتخب:
• احسان احمدی_چاپ احمدی
• قدرتالله قیصری_چاپ مهارت
• رضا کروبی_چاپ اخترشمال
لوح تقدیر این افراد توسط حسین محمدی، رئیس شورای پیشکسوتان اتحادیه چاپخانهداران و صحاف تهران، بابک عابدین رئیس این اتحادیه و مدیر کل چاپ و نشر ارشاد تهران اهدا شد.
همچنین عابدین و زارع به عنوان سخنرانان این آیین، در سخنان خود بر ارزش تاریخی این تلاشها و ضرورت انتقال تجربه به نسل تازه تأکید کردند.
۵۰ سال عشق و امید
بابک عابدین، رئیس اتحادیه چاپخانهداران و صحاف تهران در ابتدای سخنان خود خاطر نشان کرد که حاضرین امروز کسانیاند که نه فقط در یک حرفه، بلکه در فرهنگیترین بخش از اقتصاد کشور حضور داشتهاند. هر کتابی که در خانههای مردم ورق میخورد، بخشی از عشق و تلاش آنان را در خود دارد.
او افزود: ۵۰ سال حضور در صنعت چاپ و صحافی یعنی پنجاه سال سختی و امید. آنان در روزگاری فعالیت خود را آغاز کردند که امکانات اندک بود، ماشینآلات مستعمل و شرایط اقتصادی دشوار، اما چرخه تولید کتاب هیچگاه متوقف نشد.
عابدین تأکید کرد: اگر نشر و کتاب در ایران زنده است، به خاطر شما پیشکسوتان است. شما فقط تولیدکنندگان کتاب نیستید؛ شما امانتداران فرهنگ و حافظان هویت این سرزمین هستید.
او یاداور شد که این آیین، تنها یک تجلیل نمادین نیست و ادامه داد: ما آمدهایم تا صدای پیشکسوتان در سیاستگذاریهای صنفی و فرهنگی شنیده شود. اتحادیه و دیگر تشکلها متعهدند تجربه این بزرگان را به نسل جوان منتقل کنند تا آیندهای ریشهدارتر ساخته شود.
رئیس اتحادیه در ادامه از راهاندازی بانک تجربه در اتحادیه به منظور ثبت تاریخ شفاهی، در قالب شورای پیشکسوتان خبر داد و گفت که این اقدامات از این پس نیز بهصورت مستمر در اتحادیه دنبال خواهد شد.
او افزود: پیشکسوتان فقط بخشی از تاریخ صنعت چاپ نیستند؛ آنان شرف، ریشه و افتخار این صنعتاند. اگر امروز چاپ ایران پابرجاست، به دلیل خانواده بزرگی است که شما پایهگذار آن بودهاید.
پیشکسوتان چاپ؛ نمایندگان هویت فرهنگی
عباس زارع، مدیرکل دفتر چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز ضمن گرامیداشت هفته کتاب گفت: فلسفه نامگذاری ۲۴ آبان به عنوان روز کتاب و کتابخوانی، سالروز رحلت علامه سید محمدحسین طباطبایی است؛ اندیشمندی که با تفسیر المیزان، نماد پیوند علم و کتاب است.
او افزود: در روزهای گذشته برنامههای متعددی برای فعالان حوزه نشر و کتابداران برگزار شد و مشکلات آنان با حضور رئیسجمهور و وزیر فرهنگ بررسی گردید. امیدواریم آینده روشنی پیشروی اهالی کتاب باشد.
زارع ضمن اشاره به جایگاه چاپ در انتقال فرهنگ گفت: اگر هنر صنعت چاپ نباشد، آثار مکتوبی نیست که هویت فرهنگی ما را ثبت کند. این صنعت حافظ فرهنگ و تاریخ ملت است. هر برگ چاپشده بخشی از حافظه تمدنی ما را حمل میکند.
مدیرکل دفتر چاپ با اشاره به قدمت این صنعت گفت: تاریخ چاپ در ایران بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد؛ نخستین چاپخانه در کلیسای وانک اصفهان تأسیس شد و اولین کتاب چاپشده ایرانی، خود یک سند ملی است. ما در این عرصه پیشگام بودهایم و امروز نیز باید جایگاه آن را حفظ کنیم.
او با یادآوری بازدیدهای بینالمللی در نمایشگاه اخیر کتاب تهران افزود: نمایشگاه امسال نشان داد که با وجود محدودیت ماشینآلات، هنر و مهارت ایرانی در صنعت چاپ مورد تحسین مقامات فرهنگی منطقه قرار گرفت. وزرای فرهنگ عراق و عربستان از کیفیت آثار چاپ ایران شگفتزده شدند.
او بیان کرد: پیشکسوتان چراغ راه ما هستند. هر زمان پای صحبت این عزیزان مینشینیم، بخشی از تاریخ زنده میشود و این میراث باید به نسل جدید منتقل شود.