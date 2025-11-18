خبرگزاری کار ایران
«بچه‌زرنگ» با «گروه نجات جنگل» باز می‌گردد/ آماده‌سازی برای پخش سریال

سریال «گروه نجات جنگل» اسپین‌آفی از انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» است که این روزها در آخرین مراحل تولید است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استودیو هنرپویا، سریال «بچه‌زرنگ» محصول مشترک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هنرپویا و فیلم‌نت با نام «گروه نجات جنگل» این روزها در حال ساخت و تولید است که در آستانه روز جهانی کودک از اولین فریم این سریال رونمایی شد.

این اثر به کارگردانی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی ساخته شده است و این روزها فرایند پایانی تولید را سپری می‌کند.

نگارش سریال را جمعی از نویسندگان به سرپرستی بهنود نکویی و محمدجواد جنتی برعهده داشته‌اند و داستان به صورت اسپین‌آفی از فیلم «بچه زرنگ» پیش می‌رود.

انیمیشن سینمایی «بچه زرنگ» در گیشه بیش از ۶۲ میلیارد تومان فروش کرد. این فیلم با احتساب اکران سینماسیار، فروشی نزدیک به ۷۰ میلیارد تومان با بیش از ۲ میلیون مخاطب داشته است که باعث شد به پرمخاطب‌ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران تبدیل شود.

