همایون شجریان برای ایران خواند+صوت

به گزارش خبرنگار ایلنا، همایون شجریان به تازگی یک اثر با مضمون وطن خوانده است. او این اثر را در صفحه شخصی خود منتشر کرده است.

همایون شجریان درباره این اثر که «ایران روشن» نام دارد نوشته است:

«ایران، سرزمین مادریِ همه ماست؛ سرزمینی که باید آن را سالم، زنده و روشن به نسل‌های پس از خود بسپاریم. اثر ایران روشن را با تمام مهر و مسئولیتی که نسبت به این خاک دارم، تقدیم می‌کنم به هدف والای جشنواره ۲۵؛ یادآوریِ ضرورتِ مصرف درست انرژی، حفاظت از محیط‌زیست و پاسداری از روشنایی آینده‌ای که به فرزندانمان تعلق دارد.»

اسامی عوامل تولید قطعه «ایران روشن» به این قرار است؛ سمیرا عاطفی شاعر و ترانه سرا، پویا سرایی آهنگساز و تنظیم کننده این تک آهنگ هستند. این در حالی است که میثم مروستی، پدرام فریوسفی، نیلوفر محبی، علیرضا دریایی، ماکان خوی نژاد، پویا سرایی گروه نوازندگان و کاوه عابدین میکس و مسترینگ دیگر عوامل اجرایی اثر را تشکیل می‌دهند.

