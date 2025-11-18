پوستر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر رونمایی شد
پنجمین جلسه شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر در حضور محمدمهدی احمدی (مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و با رونمایی از پوستر این دورهی جشنواره برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر دوشنبه ۲۶ آبانماه با حضور محمدمهدی احمدی (مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، بابک رضایی (مدیرکل دفتر امور موسیقی)، اسحاق شکری (مدیرعامل انجمن موسیقی ایران)، آرش امینی (دبیر چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر)، مریم نقیبی (معاون دفتر امور موسیقی)، بهراد خلیلی (گرافیست و طراح پوستر)، بهارک یحیوی (همکار طراح پوستر) و اعضای اصلی و مشورتی شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر شامل نصیر حیدریان، بهزاد عبدی، ستاره بهشتی، شهرام صارمی و حجت فرجیان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
در این نشست محمدمهدی احمدی با اشاره به انتظاراتی که از خروجی جشنواره بینالمللی موسیقی فجر وجود دارد گفت: یکی از کارهای مهم جشنواره بینالمللی موسیقی فجر مربوط به شناسایی استعدادهای درخشان است. من در جشنواره ملی موسیقی جوان هم شاهد نوازندگی و اجرای بسیاری از این استعدادهای درخشان بودم و به آقای حمیدرضا اردلان دبیر جشنواره هم گفتم که انتظار چنین نوازندگیهایی را از قدما داشتم اما از این جوانان نه؛ برخی استعدادهایی که دیدم جلوتر از سنشان نوازندگی میکردند و این اجراها غافلگیر کننده بود. بحث کشف استعدادهای درخشان را باید در جشنواره موسیقی فجر هم شاهد باشیم تا بتوان برای رشد آنها برنامهریزی کرد. .
سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره اضافه شدن جایزه «پیامبر رحمت» به چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر گفت: امسال هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم (ص) است که مورد اتفاق نظر هم برای اهل تسنن و هم اهل تشیع قرار گرفته؛ بر این اساس تصمیم گرفتیم بخشی با این موضوع در جشنواره امسال داشته باشیم و با موسیقی به پیامبرمان ادای دین کنیم.
در بخش دیگری از این جلسه بابک رضایی (مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گفت: ما پوستر را به مسابقه گذاشتیم و طی همکاری با مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فراخوان دادیم که حدود ۴۰ اثر به دبیرخانه رسید. شورای کارشناسی، پس از بررسی آثار رسیده هیچکدام از طرحها را برای پوستر جشنواره انتخاب نکرد. بنابراین سفارش طراحی پوستر به آقای بهراد خلیلی از طراحان آذربایجان شرقی سفارش داده شد.
آرش امینی (دبیر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر) نیز در بخش دیگری از این جلسه به ارائه گزارشی از روند آمادهسازی مقدمات این دوره از جشنواره پرداخت و فیلم کوتاهی از برنامههایی که در نظر گرفته شده را به نمایش گذاشت.
بهراد خلیلی (طراح پوستر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر) نیز درباره طرح خود برای این پوستر گفت: این پوستر بر پایه یک محور عمودی استوار شده؛ محوری که وقار، اصالت و هویت ملی این رویداد را نمایندگی میکند.
در مرکز اثر، تایپوگرافی قرینه و بینقطهی واژهی فجر قرار دارد؛ فرمی که از یک واژه فراتر رفته و به نمادی مستقل و قابل تشخیص تبدیل شده است.
خطوط طلایی شناوری که پیرامون این محور جریان دارند، تصویرکنندهی ریتم، حرکت موسیقیاند؛ همچون ارتعاشی زنده که بر تار و پود پوستر جاری شده است.
وی در خصوص رنگآمیزی پوستر گفت: پسزمینهای عمیق در کنار درخشش طلایی و تأکیدات قرمز؛ جلال، شکوه و نور جشنواره را بازتاب میدهد
این پوستر تلاشی است برای آنکه موسیقی، مفهوم فجر، و شکوه یک رویداد سراسری در قالبی معاصر، هویتمند و اثرگذار به تماشا گذاشته شود.
در پایان این جلسهی مشترک، از پوستر چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر رونمایی شد.