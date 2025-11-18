خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«استندآپ ابوطالب حسینی» به زودی در نمایش خانگی

«استندآپ ابوطالب حسینی» به زودی در نمایش خانگی
کد خبر : 1715671
لینک کوتاه کپی شد.

فیلم نت به زودی برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» را پخش می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برای نخستین‌بار، استندآپ به‌عنوان برنامه‌ای مستقل و در پلتفرم فیلم نت منتشر می‌شود.

برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» به تهیه‌کنندگی: رامبد جوان و استندآپ کمدینی: ابوطالب حسینی به زودی به طور اختصاصی از فیلم نت پخش می‌شود. این برنامه در ۱۳ قسمت با حضور ۵۰۰ تماشاگر ضبط شده است.

حسینی در دهه ۱۳۹۰ با استندآپ کمدی و حضور در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز کرد. او به‌ویژه به دلیل حضور در مسابقه «خنداننده شو» در برنامه «خندوانه» رامبد جوان در تلویزیون و اجرای استندآپ طنز مورد توجه قرار گرفت. او همچنین با برنامه‌های ورزشی و طنز خاصش در این حوزه شناخته می‌شود.

در حال حاضر برنامه «کارناوال» با اجرا و کارگردانی رامبد جوان چهارشنبه‌ها از فیلم نت پخش می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ