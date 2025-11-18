«استندآپ ابوطالب حسینی» به زودی در نمایش خانگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فیلم نت، برای نخستین‌بار، استندآپ به‌عنوان برنامه‌ای مستقل و در پلتفرم فیلم نت منتشر می‌شود.

برنامه «استندآپ ابوطالب حسینی» به تهیه‌کنندگی: رامبد جوان و استندآپ کمدینی: ابوطالب حسینی به زودی به طور اختصاصی از فیلم نت پخش می‌شود. این برنامه در ۱۳ قسمت با حضور ۵۰۰ تماشاگر ضبط شده است.

حسینی در دهه ۱۳۹۰ با استندآپ کمدی و حضور در فضای مجازی فعالیت خود را آغاز کرد. او به‌ویژه به دلیل حضور در مسابقه «خنداننده شو» در برنامه «خندوانه» رامبد جوان در تلویزیون و اجرای استندآپ طنز مورد توجه قرار گرفت. او همچنین با برنامه‌های ورزشی و طنز خاصش در این حوزه شناخته می‌شود.

در حال حاضر برنامه «کارناوال» با اجرا و کارگردانی رامبد جوان چهارشنبه‌ها از فیلم نت پخش می‌شود.

