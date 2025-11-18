نمایش و نقد «با استعداد» در فرهنگسرای ارسباران
فیلم سینمایی «با استعداد» به کارگردانی مارک وب چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن نقد و بررسی میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «با استعداد» ساخته مارک وب، محصول ۲۰۱۷ آمریکا، با هنرمندی کریس آوانز، مکنا گریس و اکتاویو اسپنسر در ژانر ملودرام چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی میشود.
در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرانک، مرد مجردی که خواهرزادهی نابغهاش، مری، را بزرگ میکند، درگیر دعوای حضانت با مادرش میشود.
فیلم با استعداد پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی متعدد موفق شد برنده و نامزد ۱۳ جایزه شود.
علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و چهارمین نشست باشگاه فیلم تهران میتوانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شمارههای ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز میتوانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.