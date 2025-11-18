نمایش و نقد «با استعداد» در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، فیلم سینمایی «با استعداد» ساخته مارک وب، محصول ۲۰۱۷ آمریکا، با هنرمندی کریس آوانز، مکنا گریس و اکتاویو اسپنسر در ژانر ملودرام چهارشنبه ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۸ در سالن فرهنگسرای ارسباران اکران و پس از آن با حضور کورش جاهد (مدرس سینما) نقد و بررسی می‌شود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: فرانک، مرد مجردی که خواهرزاده‌ی نابغه‌اش، مری، را بزرگ می‌کند، درگیر دعوای حضانت با مادرش می‌شود.

فیلم با استعداد پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده و نامزد ۱۳ جایزه شود.

علاقمندان برای حضور در ششصد و هفتاد و چهارمین نشست باشگاه فیلم تهران می‌توانند به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنند و یا با شماره‌های ۲۰.۲۲۸۷۲۸۱۸ تماس بگیرند. همچنین برای رزرو صندلی نیز می‌توانند به بخش فیلم خارجی و یا صفحه فرهنگسرای ارسباران در سایت سینماتیکت مراجعه کنند.

انتهای پیام/