تجدید چاپ برگزیده روایات بحارالانوار به زبان ساده

کتاب «گلچین حکمت» (اندرزهای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)؛ برگزیده‌ای از کتاب روضه بحارالانوار) با ترجمه و تحقیق آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی در ۳۵۹ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ ششم رسید.

اثر حاضر، مجموعه‌ای از سخنان پیشوایان معصوم (علیه‌السلام) است که از کتاب گران سنگ بحارالانوار جلدهای ۷۷ و ۷۸ دستچین و به فارسی روان ترجمه شده است.

این احادیث که مشتمل بر مواعظ و اندرزهای اخلاقی است، برای هر قشری به اندازه سطح فهم و درکش می‌تواند مفید باشد.

این اثر در ۱۲ بخش تألیف شده است که هر بخش اختصاص به گلچینی از اندرزها از رسول خدا (ص) تا امام حسن عسکری (علیه‌السلام) دارد.

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

