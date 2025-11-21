خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجدید چاپ برگزیده روایات بحارالانوار به زبان ساده

تجدید چاپ برگزیده روایات بحارالانوار به زبان ساده
کد خبر : 1715612
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «گلچین حکمت» تلخیصی مستند از اندرزهای پیامبر (صلی الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) بر پایه کتاب روضه بحارالأنوار با ترجمه و تحقیق آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی به چاپ ششم رسید.

به گزارش ایلنا به نق از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «گلچین حکمت» (اندرزهای رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصومین (علیهم‌السلام)؛ برگزیده‌ای از کتاب روضه بحارالانوار) با ترجمه و تحقیق آیت‌الله سیدهاشم رسولی محلاتی در ۳۵۹ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ ششم رسید. 

اثر حاضر، مجموعه‌ای از سخنان پیشوایان معصوم (علیه‌السلام) است که از کتاب گران سنگ بحارالانوار جلدهای ۷۷ و ۷۸ دستچین و به فارسی روان ترجمه شده است. 

این احادیث که مشتمل بر مواعظ و اندرزهای اخلاقی است، برای هر قشری به اندازه سطح فهم و درکش می‌تواند مفید باشد. 

این اثر در ۱۲ بخش تألیف شده است که هر بخش اختصاص به گلچینی از اندرزها از رسول خدا (ص) تا امام حسن عسکری (علیه‌السلام) دارد. 

علاقمندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب