مرقاه الجنات فی الادعیه و الصلوات و الزیارات منتشر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، کتاب «مرقاه الجنات فی الادعیه و الصلوات و الزیارات (دعاها، نمازها و زیارات ایام سال)» اثر سید محمد نصیحت‌کن در ۶۹۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

اثر پیش رو، راهنمای جامع و معتبرِ انجام اعمال و خواندن دعاهای مأثوره ایام سال است. از ویژگی‌های برجسته این اثر می‌توان به استناد به منابع معتبر، ذکر آدرس دقیق تمام احادیث و ادعیه در پاورقی‌ها و همچنین ارائه شرح مختصری از زندگانی اهل بیت (علیهم‌السلام) و توضیح مناسبت‌های مهم ایام سال اشاره کرد.

این کتاب، با استناد به منابع معتبر و ارائه اعمال و ادعیه‌های سالانه به گونه‌ای کاربردی و دقیق، اثری همراه و راهگشا برای سِیر و سلوک معنوی و تقویت ارتباط با خداوند متعال است.

در این کتاب سعی شده دسته‌بندی و چینش خاصی در بیان اعمال رعایت شود، بدین ترتیب که برای هر روز، ابتدا روزه، سپس نماز و بعد، ادعیه و در آخر، زیاراتی که برای آن روز از ناحیه اهل بیت (علیهم‌السلام) وارد شده، بیان گردیده است. در بیان نمازها و ادعیه نیز ابتدا نمازها و ادعیه کوتاه و سپس نمازها و ادعیه طولانی ذکر شده است تا خواننده به فراخور حالش هر کدام از آن‌ها را که خواست، برگزیند.

این کتاب از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول به بیان «اعمال ماه‌های سال» می‌پردازد و شامل ۱۲ فصل است که هر فصل به اعمال یکی از ماه‌های قمری سال اختصاص دارد.

بخش دوم به بیان «اعمال ایام هفته» پرداخته و شامل نُه فصل است؛ هر کدام از فصل‌های اول تا هفتم به بیان اعمال یکی از روزهای هفته اختصاص دارد و بیشتر اعمالی که در روایات در مورد ایام و لیالی هفته آمده، به‌صورت فهرست‌وار نقل شده است. در فصل هشتم به بیان نمازهای یومیه و نوافل و مستحبات آن‌ها پرداخته شده و چون نافله شب بین نوافل جایگاه خاصی دارد، فصل نهم به بیان اهمیت و آداب نماز شب اختصاص یافته است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www. bustaneketab. ir مراجعه کنند.

