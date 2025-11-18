تأکید دهقانکار در سازمان حفاظت محیط زیست:
کتابخانهها ریههای محیط زیست فرهنگیاند؛ همانگونه که جنگلها ریههای زمین هستند
ایوب دهقانکار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی، در آیینی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، در جمع مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کرد و بر نقش کتاب در صیانت از محیط زیست ناملموس کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب دهقانکار در آیینی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، در جمع مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اینکه فرهنگ نیز بخشی از محیط زیست است، گفت: همانطور که آلودگی هوا، آب و خاک سلامت انسان را تهدید میکند، آلودگی فرهنگی، بیسوادی و فقر مطالعه نیز سلامت فکری و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. او کتاب را در حکم «درخت تنومندِ حافظه جمعی» معرفی کرد و افزود: اگر امروز درباره بحرانهای محیط زیستی سخن میگوییم، بدون سواد عمومی، تحلیلگری و آگاهی که از مسیر کتاب حاصل میشود، هیچ برنامه اصلاحی موفق نخواهد شد.
مشاور معاون وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تشبیهی گفت: کتابخانهها ریههای محیط زیست فرهنگیاند؛ همانگونه که جنگلها ریههای زمین هستند.
وی توضیح داد: همانطور که تخریب جنگلها کیفیت زندگی زیستی را کاهش میدهد، تعطیلی یا کمرمق شدن کتابخانهها نیز کیفیت حیات فرهنگی جامعه را تهدید میکند. کتابخانه سالم، فعال و پویا همان نقشی را در فرهنگ ایفا میکند که جنگلهای سالم در اکوسیستم طبیعی دارند: تنفس، پالایش، بازتولید و حیات.
دهقانکار در ادامه با اشاره به نقش کتاب در شکلگیری «سواد محیط زیستی» تأکید کرد: جامعهای که کتاب میخواند، طبیعت را بهتر میفهمد، رفتار مسئولانهتری دارد و نسبت به منابع طبیعی احساس مالکیت و مسئولیت میکند، آموزش محیط زیست از مدرسه آغاز میشود اما با کتاب و کتابخانه است که به رفتار پایدار تبدیل میشود.
وی همچنین با بیان نمونههایی از همکاریهای بالقوه میان وزارت فرهنگ و سازمان محیط زیست، پیشنهادهایی مانند انتشار مجموعه کتابهای آموزشی محیط زیست برای کودکان و نوجوانان، تهیه بستههای خوانشپذیر برای مدارس، تولید محتوای چندرسانهای درباره بحرانهای محیط زیستی و طراحی کمپینهای مطالعه با محوریت نگهداری طبیعت را مطرح کرد.
این نشست با گفتوگو درباره ظرفیتهای مشترک دو دستگاه و برنامهریزی برای اجرای طرحهای ترویجی در حوزه سواد محیط زیستی به پایان رسید.