خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تأکید دهقان‌کار در سازمان حفاظت محیط زیست:

کتابخانه‌ها ریه‌های محیط زیست فرهنگی‌اند؛ همان‌گونه که جنگل‌ها ریه‌های زمین هستند

کتابخانه‌ها ریه‌های محیط زیست فرهنگی‌اند؛ همان‌گونه که جنگل‌ها ریه‌های زمین هستند
کد خبر : 1715596
لینک کوتاه کپی شد.

ایوب دهقان‌کار، مشاور علمی، فرهنگی و مدیریتی معاونت امور فرهنگی، در آیینی به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، در جمع مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست سخنرانی کرد و بر نقش کتاب در صیانت از محیط زیست ناملموس کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ایوب دهقان‌کار در آیینی به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، در جمع مدیران و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اینکه فرهنگ نیز بخشی از محیط زیست است، گفت: همان‌طور که آلودگی هوا، آب و خاک سلامت انسان را تهدید می‌کند، آلودگی فرهنگی، بی‌سوادی و فقر مطالعه نیز سلامت فکری و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او کتاب را در حکم «درخت تنومندِ حافظه جمعی» معرفی کرد و افزود: اگر امروز درباره بحران‌های محیط زیستی سخن می‌گوییم، بدون سواد عمومی، تحلیل‌گری و آگاهی که از مسیر کتاب حاصل می‌شود، هیچ برنامه اصلاحی موفق نخواهد شد. 

مشاور معاون وزیر فرهنگ در بخش دیگری از سخنان خود با بیان تشبیهی گفت: کتابخانه‌ها ریه‌های محیط زیست فرهنگی‌اند؛ همان‌گونه که جنگل‌ها ریه‌های زمین هستند. 

وی توضیح داد: همان‌طور که تخریب جنگل‌ها کیفیت زندگی زیستی را کاهش می‌دهد، تعطیلی یا کم‌رمق شدن کتابخانه‌ها نیز کیفیت حیات فرهنگی جامعه را تهدید می‌کند. کتابخانه سالم، فعال و پویا همان نقشی را در فرهنگ ایفا می‌کند که جنگل‌های سالم در اکوسیستم طبیعی دارند: تنفس، پالایش، بازتولید و حیات. 

دهقان‌کار در ادامه با اشاره به نقش کتاب در شکل‌گیری «سواد محیط زیستی» تأکید کرد: جامعه‌ای که کتاب می‌خواند، طبیعت را بهتر می‌فهمد، رفتار مسئولانه‌تری دارد و نسبت به منابع طبیعی احساس مالکیت و مسئولیت می‌کند، آموزش محیط زیست از مدرسه آغاز می‌شود اما با کتاب و کتابخانه است که به رفتار پایدار تبدیل می‌شود. 

وی همچنین با بیان نمونه‌هایی از همکاری‌های بالقوه میان وزارت فرهنگ و سازمان محیط زیست، پیشنهادهایی مانند انتشار مجموعه کتاب‌های آموزشی محیط زیست برای کودکان و نوجوانان، تهیه بسته‌های خوانش‌پذیر برای مدارس، تولید محتوای چندرسانه‌ای درباره بحران‌های محیط زیستی و طراحی کمپین‌های مطالعه با محوریت نگهداری طبیعت را مطرح کرد. 

این نشست با گفت‌وگو درباره ظرفیت‌های مشترک دو دستگاه و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های ترویجی در حوزه سواد محیط زیستی به پایان رسید. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
جراحی بینی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ