معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد خبر داد:

کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی تشکیل شد/ انتشار فراخوان رسمی برای واردات کاغذ با ارز مبادله‌ای

محسن جوادی از آغاز فعالیت کارگروه کاغذ در معاونت فرهنگی و فراخوان رسمی برای واردات کاغذ حوزه نشر خبر داد. به گفته معاون فرهنگی، با رایزنی‌های انجام‌شده، ارز مبادله‌ای خارج از سهمیه معمول شرکت‌ها تأمین شده و تخصیص آن با اولویت ویژه انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی معاون فرهنگی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین کاغذ مورد نیاز حوزه نشر در سال جاری، اعلام کرد: معاونت امور فرهنگی پیرو مذاکرات متعدد با نهادهای ذیربط، موفق به دریافت ارز مبادله‌ای برای واردات کاغذ حوزه نشر شده است. بر همین اساس کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی فعالیت خود را آغاز کرده تا فرآیند واردات و توزیع کاغذ به‌صورت منظم، شفاف و بر پایه ضوابط مشخص انجام شود. 

وی افزود: تشکل‌های صنفی نشر و شرکت‌های واردکننده متقاضی که دارای کارت بازرگانی فعال هستند، می‌توانند درخواست رسمی خود را همراه با پرفرمای پیشنهادی به معاونت امور فرهنگی ارائه کنند تا پرونده آن‌ها در کارگروه کاغذ معاونت فرهنگی بررسی شود. 

جوادی با اشاره به تفاوت این مرحله از تخصیص ارز با روال معمول، توضیح داد: سهمیه ارز مبادله‌ای اختصاص یافته خارج از سقف سهمیه شرکت‌های واردکننده است و ثبت ارز سفارش‌هایی که توسط کارگروه تأیید شود، خارج از نوبت و با قید اولویت ارزی تخصیص می‌یابد. 

معاون فرهنگی در ادامه تأکید کرد: پس از ارزیابی شرکت‌ها در کارگروه و تعیین فهرست شرکت‌های تایید شده، فرآیند واردات آغاز خواهد شد و در نهایت، توزیع کاغذ نیز مطابق ضوابط سامانه توزیع معاونت امور فرهنگی انجام می‌شود تا نیازهای واقعی حوزه نشر به شکل دقیق و عادلانه برطرف شود. 

جوادی در پایان با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: کاغذ یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اهالی فرهنگ، ناشران و فعالان صنعت نشر است. امیدواریم با سرعت گرفتن روند تخصیص ارز، واردات و توزیع کاغذ، بخش مهمی از این دغدغه برطرف شده و شرایط بهتری برای تولید کتاب و فعالیت فرهنگی در کشور فراهم شود.

