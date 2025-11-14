صالحیامیری در بازدید از کاخ گلستان:
توقف ساختوساز های غیر مجاز در حریم مجموعه جهانی کاخ گلستان / هیچ تخلفی در حرائم میراثی پذیرفتنی نیست/ تشکیل کمیتهای تخصصی برای بررسی جزئیات و ارائه گزارش به مردم
در صیانت از کاخ گلستان و بافت تاریخی تهران هیچگونه تسامحی نخواهیم داشت
وزیر میراثفرهنگی پس از بازدید از کاخ گلستان و ساخت و سازهای پیرامون آن با تاکید بر جایگاه بیبدیل کاخ گلستان و بافت تاریخی تهران در هویت ملی، اعلام کرد: تمامی ضوابط عرصه و حریم آثار تاریخی لازمالاجراست و وزارتخانه با رویکردی شفاف، علمی و مبتنی بر قانون، روند حفاظت از این میراث ارزشمند را پیگیری میکند.
به گزارش ایلنا، سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، ظهر امروز جمعه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۴ در حاشیه بازدید از کاخ گلستان و ساختوساز پیرامونی آن و در جمع مدیران وزارتخانه، با تاکید بر ضرورت پایبندی کامل به ضوابط حاکم بر عرصه و حریم آثار تاریخی، اعلام کرد: ضوابط و اسناد بالادستی لازمالاجرا هستند و هیچکس حق تخطی از ضوابط عرصه و حریم را ندارد.
وی با بیان اینکه آثار تاریخی «امانتی در دست مسئولان» هستند، افزود: این آثار متعلق به مردماند و خود مردم و نهادهای مسئول اجازه نخواهند داد که تاریخ این سرزمین آسیب ببیند.
صالحیامیری در ادامه با اشاره به علت بازدید میدانی از محدوده عودلاجان گفت: در روزهای اخیر فضای رسانهای درباره فرونشست و ساختوسازهای غیرمجاز مطرح شده بود و لازم بود از نزدیک موضوع را بررسی کنیم. در این بازدید مدیران وزارتخانه نیز حضور داشتند و در همان محل وارد گفتوگو و بررسی شدیم.
او افزود: بنا بر این شد با شهرداری بلافاصله هماهنگی شود که دستور توقف صادر شود و از سوی دادگستری نیز این اقدام پیگیری شود.
صالحیامیری از تشکیل کمیتهای ویژه برای بررسی موضوع خبر داد و گفت: این کمیته تخصصی به ریاست دکتر دارابی و با حضور دکتر طالبیان، دکتر طلوعی، دکتر کردونی و دکتر بیتاللهی و دیگر مدیران ذیربط در این خصوص تصمیمگیری خواهند کرد.
وی با تاکید بر لزوم طیشدن همه مراحل قانونی افزود: تمام موارد باید مطابق اسناد بالادستی و از مسیر شوراهای تصمیمگیر پیگیری شود. مدیرانکل نیز باید دیدارهایی با شهرداران داشته باشند تا ضوابط و موضوعات مدیریتی هماهنگ و اجرایی شود. طبیعی است که شهرداران مناطق و شهرهای استان تهران دغدغه حفظ تاریخ ارزشمند این سرزمین را داشته باشند.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به تهدیدها برای هویت تاریخی کشور اظهار داشت: وزارت میراثفرهنگی اجازه نخواهد داد سودجویان به اهداف خود برسند. همراه با افکار عمومی در برابر سودجویان خواهیم بود. همچنین از شهردار تهران درخواست دارم نسبت به تخلفات در حوزه بناها و بافتهای تاریخی حساسیت بیشتری داشته باشند؛ هرچند شهرداری همواره با ما همراه بوده است.
وی با تاکید بر رسالت اصلی وزارتخانه افزود: در نظام تصمیمگیری میراث، وظیفه ما صیانت و مرمت آثار تاریخی است. قوانین وضع شده باید با انسجام کامل رعایت شود و ما حق نداریم در عرصه و حریم بناهای تاریخی مداخلهای خارج از چارچوب داشته باشیم. تمام بناهای تاریخی باید بر اساس قواعد تدوینشده حفظ، صیانت، مرمت و حفاظت شوند.
صالحیامیری در پایان، ضرورت معرفی گستردهتر تاریخ و ظرفیتهای گردشگری تهران را یادآور شد و گفت: این ظرفیت باید در رسانه ملی بیشتر معرفی شود. بسیاری از مردم تهران و حتی ایرانیان این محدوده تاریخی را نمیشناسند. این منطقه میتواند مقصد گردشگری داخلی و بینالمللی باشد و ما باید آن را به بهترین شکل به جهانیان معرفی کنیم.
وزیر میراثفرهنگی افزود: بافت تاریخی تهران سرمایه ارزشمند برای این کلانشهر است. ۱۴۵ هکتار بافت عودلاجان، شامل ۵۱۰۰ پلاک و ۶۰ بنای تاریخی ثبتشده، در کنار ارک تاریخی تهران با وسعت ۳۶ هکتار و مجموعهای از بناهای شاخص همچون کاخ گلستان، بازار تهران، پامنار، امامزاده یحیی، خیام، ناصرخسرو، میدان توپخانه، میدان مشق و بهارستان، هسته مرکزی هویت تهران را تشکیل میدهند. این محور تاریخی یکی از ظرفیتهای واقعی برای جذب گردشگر در تهران است و باید با دقت و حساسیت از آن مراقبت کرد تا هرجومرج ساختوساز و تخلفات شهری در آن شکل نگیرد.
در ادامه جلسه، بیتاللهی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و مشاور رئیس سازمان محیطزیست در امور فرونشست نیز اعلام کرد: بررسیها و مشاهدات اولیه نشان میدهد که فرونشستی در این منطقه رویت نشده است اما بررسی ها و مطالعات دقیق تر انجام خواهد شد