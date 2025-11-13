به گزارش ایلنا به نقل از ستاد خبری چهل‌و‌سومین جشنواره جهانی فیلم فجر، رائد فریدزاده، روح‌الله حسینی، مهدی رنجبر، محسن پاپری‌زارعی، همایون اسعدیان، علیرضا شجاع‌نوری، محمدحسن اسدی، حجت‌الله رضایی و اسماعیل بقایی اعضای شورای سیاست‌گذاری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر را تشکیل می‌دهند.

جلسه این شورا در سازمان سینمایی برگزار شد. رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی، در این جلسه درباره جشنواره جهانی فیلم فجر و جایگاه این رویداد سینمایی گفت: ما یک جشنواره حرفه‌ای در تراز جهانی برگزار می‌کنیم که در میان ۱۴ جشنواره برتر فیاپف قرار دارد و ازاین‌رو، ساختار جشنواره باید براساس دستورالعمل‌های فیاپف تنظیم شود.

او با اشاره به حضور مهمانان خارجی در جشنواره تأکید کرد: مشارکت خارجی‌ها در جشنواره و حضور مهمانان خارجی در شرایط کنونی اتفاقی بسیار مهم است و این امر با همکاری بخش‌های مختلف ممکن می‌شود. می‌توان از حضور این مهمانان به‌گونه‌ای بهره برد که پیام‌رسان فرهنگ ایران باشند.

رئیس سازمان سینمایی یادآور شد که ایجاد زیربنای درست برای دبیرخانه جشنواره در شیراز اقدامی بسیار مبارک است و گفت: برگزاری جشنواره در نقاط مختلف کشور گامی مؤثر در تمرکززدایی فرهنگی است. هدف اصلی، ارتقای جایگاه سینمای ایران و تبدیل کشور به هاب منطقه‌ای در کشف استعدادهای سینمایی است؛ همان چیزی که در بخش دارالفنون تحقق می‌یابد.

او تأکید کرد: خارجی‌ها برای دیدن فیلم ایرانی به ایران می‌آیند؛ ازاین‌رو، عرضه درست آثار باید به‌گونه‌ای باشد که جنبه اقتصادی فرهنگ نیز نمایان شود.

در این جلسه، روح‌الله حسینی دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر از اهم کارهایی که تاکنون در جشنواره صورت گرفته نام برد و گفت: کار جشنواره جهانی پس از پشت سر گذاشتن جنگ دوازده‌روزه و بازگشت اسنپ‌بک، با این امید و دل‌خوشی از سر گرفته شد که شهر شیراز میزبان ما خواهد بود. اواسط مهرماه تفاهم‌نامه‌ی برگزاری جشنواره در شیراز امضا شد و به‌صورت رسمی وارد فرآیند برگزاری جشنواره در این شهر شدیم.

او درباره جشنواره جهانی فیلم فجر توضیح داد: از سال گذشته فرآیند ثبت‌نام فیلم‌ها آغاز شده و نهم مهرماه به‌عنوان پایان مهلت ثبت آثار در فراخوان اعلام شد. تا این تاریخ، ۸۹۶ فیلم شامل فیلم‌های بلند، کوتاه و مستند ثبت شده‌اند. امسال فیلم‌های بلند در چهار بخش جشنواره حضور دارند.

دبیر جشنواره گفت: رویکرد در انتخاب فیلم‌ها همان چیزی بوده که از ابتدا اعلام شد. تعیین رویکرد شاعرانه با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و تمدنی ما و مزیت‌های سینمای ایران انجام شد و این جهت‌گیری، مطلوب جامعه سینمایی به نظر می‌رسد.

حسینی در مورد بخش‌های مختلفی که در کنار جشنواره وجود دارد، گفت: در طول جشنواره چهار برنامه مهم هم‌زمان با نمایش فیلم‌ها خواهیم داشت؛ بازدید از مکان‌های تاریخی، برگزاری بخش دارالفنون با حضور دانشجویان سینما، نشست‌هایی با موضوع ادبیات و سینما، و در نهایت نشست‌های تخصصی در دانشگاه‌های شیراز با حضور سینماگران ایرانی و خارجی. امیدواریم نشست‌های غیررسمی و گعده‌هایی میان سینماگران و شاعران، به‌ویژه شاعران شیرازی برگزار شود.

علیرضا شجاع‌نوری، سینماگر و مشاور بین‌الملل سازمان سینمایی، نیز در سخنانی گفت: اگر دبیرخانه دائمی در شیراز شکل بگیرد و بلافاصله پس از پایان این دوره برای سال آینده برنامه‌ریزی شود، دستاورد بزرگی خواهد بود.

همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما نیز گفت: با توجه به وقفه چندساله در برگزاری مستقل جشنواره و تأثیر آن بر اهمیت این رویداد، بهتر است بر دعوت از سینماگران مطرح ایرانی در عرصه بین‌الملل تمرکز شود.

جلسه با صحبت‌های مهدی شفیعی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان سینمایی، ادامه یافت. او گفت: بخش عمده‌ای از جشنواره باید به معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و حتی لوکیشن‌های سینمایی شیراز اختصاص یابد و تورهای جشنواره به‌صورت هدفمند برگزار شوند.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر از پنجم تا دوازدهم آذرماه ۱۴۰۴ به دبیری روح‌الله حسینی در شیراز برگزار می‌شود.

