خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راکان داغری برنده جایزه بهترین کتاب عربی مشق شد

راکان داغری برنده جایزه بهترین کتاب عربی مشق شد
کد خبر : 1713594
لینک کوتاه کپی شد.

جایزه بهترین کتاب عربی انتشارات بین‌المللی حوزه مشق ایران به راکان داغری رشید این جایزه به پاس نگارش رمان «غموض المافیا» (به معنای ابهام مافیا) به او اهدا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، راکان داغری موفق به دریافت جایزه بهترین کتاب عربی انتشارات بین‌المللی حوزه مشق ایران شد. این جایزه به پاس نگارش رمان «غموض المافیا» (به معنای ابهام مافیا) به او اهدا شد. 

رمان «غموض المافیا» که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، با روایت پرکشش و مضمون مرموز خود توانسته توجه گسترده‌ای از منتقدان و علاقه‌مندان ادبیات را جلب کند.

برگزارکنندگان این رویداد، اثر داغری را از جمله آثار شاخص سال دانسته‌اند که در گسترش تبادلات فرهنگی و معرفی ادبیات معاصر نقش قابل توجهی داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ