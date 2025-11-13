راکان داغری برنده جایزه بهترین کتاب عربی دمشق شد
جایزه بهترین کتاب عربی انتشارات بینالمللی حوزه مشق ایران به راکان داغری رشید این جایزه به پاس نگارش رمان «غموض المافیا» (به معنای ابهام مافیا) به او اهدا شد.
رمان «غموض المافیا» که در سال ۱۴۰۴ منتشر شده، با روایت پرکشش و مضمون مرموز خود توانسته توجه گستردهای از منتقدان و علاقهمندان ادبیات را جلب کند.
برگزارکنندگان این رویداد، اثر داغری را از جمله آثار شاخص سال دانستهاند که در گسترش تبادلات فرهنگی و معرفی ادبیات معاصر نقش قابل توجهی داشته است.