گشایش نمایشگاه ملی «میراث مهربانی و مدارا»/کوروش بزرگ در قاب هنر؛
به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ نمایشگاه ملی «میراث مهربانی و مدارا»، در گالری استاد میرمیران خانهی هنرمندان ایران گشایش یافت.
به گزارش ایلنا، نمایشگاه ملی «میراث مهربانی و مدارا» به مناسبت بزرگداشت کوروش بزرگ در گالری استاد میرمیران خانهی هنرمندان ایران گشایش یافت.
در این رویداد فرهنگی و هنری، ۱۰۲ هنرمند از سراسر کشور آثار خود را در قالبهای نقاشی، مجسمه، عکس، خوشنویسی و هنرهای سنتی با محوریت مفاهیم مهربانی، مدارا، صلح و میراث فرهنگی ایران به نمایش گذاشتند و با استقبال گسترده جامعه هنری روبهرو شدند.
این رویداد با همکاری خانهی هنرمندان ایران، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده مردمشناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، ایکوم ایران، مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان و کانون فرهنگی هنری دایا برگزار شد.
در آیین گشایش نمایشگاه، دکتر محمد ابراهیم زارعی (رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری)، دکتر فریده مجیدی خامنه (سرپرست پژوهشکده مردمشناسی)، جناب آقای میرسیداحمد محیط طباطبایی (رئیس ایکوم ایران)، دکتر محمدرضا مهراندیش (مشاور امور هنری و رسانهای ریاست پژوهشگاه)، دکتر مژده مصحفی توانا (دبیر کانون فرهنگی هنری دایا و دبیر هنری نمایشگاه) و جمعی از کارشناسان پژوهشکده مردمشناسی به همراه هنرمندان و علاقهمندان به فرهنگ و هنر ایران حضور داشتند.
نمایشگاه ملی «میراث مهربانی و مدارا» همزمان با ثبت جهانی منشور کوروش، جلوهای از همنشینی هنرمندان و میراث ایرانی است و بار دیگر یادآور پیام انساندوستی و خردورزی در فرهنگ دیرینه این سرزمین شد.