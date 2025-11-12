به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شیدا، پنجمین قسمت از فصل نخست سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار دوشنبه گذشته منتشر شد. این سریال که اقتباسی از رمان پرفروش معاصر به همین نام نوشته‌ی فتانه حاج‌سیدجوادی است، در سه فصل تولید می‌شود؛ فصل دوم این سریال زمستان ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد و پیش‌تولید فصل سوم نیز به‌زودی آغاز می‌شود.

بر اساس این گزارش، سریال «مو به مو» به کارگردانی پرویز شهبازی و تهیه‌کنندگی مستانه مهاجر از اواخر آذرماه در پلتفرم شیدا پخش می‌شود. این مجموعه، نخستین تجربه شهبازی در قالب نمایش خانگی و در ژانر اجتماعی – فانتزی ساخته شده است.

در ادامه، سریال «محبوبه» به کارگردانی ابراهیم ایرج‌زاد و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی برای پخش در زمستان ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است.

در بخش برنامه‌های ترکیبی، رئالیتی‌شوی «کاست» با اجرای امین حیایی و با محوریت موسیقی تولید می‌شود. مصطفی شریفی پدیدآورنده و کارگردان این برنامه است که با تهیه‌کنندگی حسن باقریان برای پخش در زمستان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.

همچنین برنامه «اسپات‌لایت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی فواد صفاریان‌پور از روز شنبه ۲۴ آبان‌ماه ساعت ۲۰ از پلتفرم شیدا پخش خواهد شد. این برنامه با رویکردی تحلیلی به تولیدات شبکه نمایش خانگی می‌پردازد.

پخش برنامه ورزشی «فینال» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی امیرحسین میرطالب نیز از آذرماه آغاز می‌شود.

در بخش آثار در دست تولید، سریال «شب هول» به کارگردانی مهدی آقاجانی و تهیه‌کنندگی سعید مرادی برای پخش در بهار ۱۴۰۵ و سریال «ده پهلوان» به کارگردانی حسن فتحی و تهیه‌کنندگی زینب تقوایی برای تابستان ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده‌اند.

همچنین تاک‌شوهای «پرسونا» با اجرای امیرعلی دانایی و «رباط صلیبی» با اجرای امیرحسین قیاسی همچنان در جدول پخش هفتگی شیدا قرار دارند و به ترتیب سه‌شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۸ صبح منتشر می‌شوند.

انتهای پیام/