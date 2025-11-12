کتابی درباره روانکاو مکتب لکان در کتابفروشیها
نشر نشانه کتاب «یک روانکاو مکتب لکان چگونه کار میکند» را روانه بازار کتاب کرده است؛ اثری که با گردآوری و اهتمام پریس تنظیفی و بر پایه درسگفتارهای دکتر حسن مکارمی شکل گرفته و به روانکاوی لکان میپردازد.
این کتاب به مفاهیمی چون سوژه در روانکاوی لکان، جایگاه زبان، ناخودآگاه، و نقش روانکاو در عمل روانکاوی پرداخته است؛ مفاهیمی که در قالب مثالهای بالینی و تحلیلهای نظری، بهگونهای کاربردی و آموزشی ارائه شدهاند.
نشر نشانه که پیشتر نیز آثاری در حوزه روانکاوی، فلسفه و علوم انسانی منتشر کرده، با انتشار این کتاب گامی دیگر برای ارتقای دانش تخصصی در فضای فکری ایران برداشته است. با توجه به کمبود منابع فارسیزبان درباره روانکاوی لکانی، انتشار این کتاب را میتوان رویدادی مهم در فضای علمی و آموزشی کشور دانست؛ رویدادی که میتواند به تعمیق فهم نظری و بالینی از یکی از تأثیرگذارترین مکاتب روانکاوی در قرن بیستم کمک کند.
پریس تنظیفی پژوهشگر و نویسندهای است که آثارش پلی میان روانکاوی، هنر و نظریه فرهنگی ایجاد کرده است. او در چندین کنفرانس بینالمللی روانکاوی شرکت کرده و در مباحث مربوط به کاربست بالینی مکتب لکان و پیوندهای خشونت نمادین با آسیبهای فرهنگی مشارکت داشته است. مشارکتهای علمی تنظیفی همچنین به دانشگاه گنت رسیده است؛ جایی که او مقالاتی در حوزه روانکاوی منتشر کرده و در آنها به بررسی نقش فرافکنی، زبان و حافظه تاریخی در موقعیتهای بالینی پرداخته است. نوشتههای تنظیفی اغلب بر پایه نظریه لکان شکل میگیرند و تمرکز آنها بر اخلاق تفسیر و نقش روانکاو است. تسلط دوزبانه و رویکرد میانرشتهای او این امکان را فراهم کرده تا هم با سنتهای فکری ایرانی و هم با جریانهای اروپایی تعامل داشته باشد و به صدایی منحصربهفرد در گفتمان روانکاوی معاصر بدل شود.
حسن مکارمی روانکاو بالینی، نویسنده و استاد دانشگاه سوربن پاریس است که در حوزه روانکاوی لکان، فرهنگ و فلسفه آثار متعددی منتشر کرده است. او از چهرههای برجسته در معرفی روانکاوی لکانی به زبان فارسی و پیوند آن با مسائل اجتماعی و تاریخی ایران بهشمار میآید.
کتاب «یک روانکاو مکتب لکان چگونه کار میکند» در قطع رقعی و با جلد شومیز در ۲۸۱ صفحه منتشر شده و نخستین چاپ آن در سال ۱۴۰۴ با تیراژ ۳۰۰ نسخه به بازار عرضه شده است.