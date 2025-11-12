اکران و نقد بهترین فیلمهای اقتباسی در هفته کتاب
مجله میدان آزادی چند اثر اقتباسی سینما را اکران و نقد میکند.
به گزارش ایلنا، از تاریخ ۲۵ تا ۲۸آبانماه ۱۴۰۴، فصل جدید رویداد سینمایی «نقد و تماشا» با اکران، نقد و بررسی فیلمهای اقتباسی سینمای جهان به همت مجله میدان آزادی در باغ کتاب تهران برگزار میشود. در این رویداد که در چهار شب متوالی برگزار میشود، فیلمهای «تاجر ونیزی»، «رستگاری در شاوشنگ»، «مهمان مامان» و «کودک و فرشته» در سالن ۸ پردیس سینمایی باغ کتاب تهران اکران میشوند.
در این رویداد هنری، علاوهبر اکران این آثار، به نقد و بررسی این چهار فیلم محبوب سینمای اقتباسی پرداخته خواهد شد.
در بخش سینمای جهان، فیلم «تاجر ونیزی» بر مبنای نمایشنامهای از «ویلیام شکسپیر» و «رستگاری در شاوشنگ» بر اساس رمانی از «استیون کینگ» انتخاب شدهاند. رستگاری از شاوشنگ محبوبترین فیلم جهان از نظر سایت آیایدیبی است. در بخش سینمای ایران نیز فیلم محبوب «مهمان مامان» بر پایه داستانی از «هوشنگ مرادی کرمانی» و فیلم «کودک و فرشته» بر مبنای کتاب زندگینامه «سیده زهرا حسینی» اکران خواهند شد. فیلمهای منتخب، از میان برترینهای سینمای اقتباسی جهان و ایران برگزیده شدهاند.
مجموعهرویداد «نقد و تماشا» برنامه اکران موضوعی بهترین فیلمها و انیمیشنهای جهان همراه با برگزاری جلسهی نقد و بررسی این آثار است. فصل نخست این رویداد با اکران و نقد شاهکارهای «هایائو میازاکی» با استقبال دوستداران انیمیشن برگزار شده بود و اینک فصل جدید این رویداد را مجلهی میدان آزادی با همکاری باغ کتاب تهران برگزار میکند.
گفتنیست فرایند فروش بلیط این رویداد آغاز شده است و علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتوانند به وبسایت رویدادهای مجله میدان آزادی با نشانی (https://event.azadisq.com/) مراجعه کنند.