به گزارش ایلنا به نقل از کمیته روابط‌عمومی اجلاس، در آغاز این مراسم، صلوات خاصه امام رضا(ع) توسط حاضران قرائت شد و جمعی از مداحان اهل بیت(ع) به مرثیه‌سرایی پرداختند.



اسلام، فرایندی پیوسته از غدیر تا انتظار



در ادامه، حجت‌الاسلام علی عسگری، معاون فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، در سخنانی اظهار کرد:

اگر اسلام را به شکل فرایندی ببینیم، غدیر منجر به عاشورا و عاشورا منجر به انتظار شد و امروز ما جزو خیل منتظران هستیم. مقام معظم رهبری در زمان شهادت شهید رییسی فرمودند: “جای نگرانی نیست، ایران، ایران امام رضاست.” و ما روزبه‌روز به سمت ظهور پیش می‌رویم.



وی با ذکر خاطره‌ای از دیدار با آیت‌الله بهجت افزود: روزی پیش از بازگشایی درهای حرم، از آیت‌الله بهجت خواستم هدیه‌ای به ما بدهند. فرمودند: “اینجا مرکز ثقل دوم است.” امیدوارم ما و شما مداحان عزیز نیز بر سر سفره امام رضا(ع) پذیرفته شویم.



روایت ایثار و زینبی‌گری در آیینه خاطرات شهدا



در بخش بعدی، نماهنگی از «رویدادهای زینبی زمانه» پخش شد و یاد و نام شهید محسن خزاعی گرامی داشته شد.

حاج احمد واعظی در سخنانی با یادآوری لحظات آخر حیات شهید خزاعی گفت:

شب شهادتش در حلب، محسن از من خواست برایش دعا کنم تا به شهادت برسد. فردای آن روز، بدنش را در معراج حلب شناختند. او اهل روضه بود و من همان‌جا برایش روضه خواندم.



در ادامه، زهرا مصباح، همسر شهید حجت‌الاسلام عهد قدسی و مادر دو شهید خردسال محمدرضا و محدثه قدسی، پشت تریبون قرار گرفت و گفت:

در جنگ دوازده‌روزه، همسر و فرزندانم شهید شدند. آن لحظات حیرانی، مرا به یاد حیرت حضرت زینب(س) در تل زینبیه انداخت. صبر زینبی تنها پناه من بود.





پیرغلامی، بالاترین مرتبه عشق به سیدالشهداست



عرفان خداپرست، دبیر اجلاس، با خیرمقدم به حاضران گفت:

در این دوره از اجلاس، کمیته‌های تخصصی متعددی شکل گرفته‌اند؛ ازجمله کمیته بانوان که حضور ستایشگران زن را پیگیری می‌کند و کمیته بین‌الملل که امسال مهمانانی از ۹ کشور جهان دارد. در مجموع، حدود ۶۵۰ نفر از پیرغلامان از سراسر کشور و خارج از ایران در این اجلاس شرکت دارند.



وی افزود: از برنامه‌های جنبی اجلاس، برگزاری روضه‌های خانگی از صبح فردا در ۱۲ منزل، محفل شعر آیینی و کارگاه هیئت‌پژوهی است.



در ادامه، رضا رحیمی عنبران با خواندن شعری آیینی فضای مراسم را عطرآگین کرد و سپس حاج ابراهیم قانع به مدیحه‌سرایی پرداخت.



آیت‌الله علم‌الهدی: غلامی امام حسین(ع) پیر و جوان ندارد



در بخش دیگر برنامه، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، تولیت آستان قدس رضوی، عنوان کرد:

عنوان پیرغلام، زیباترین نام برای دلدادگان سیدالشهدا(ع) است. غلام، مملوک ارباب است و باید همه وجودش را در خدمت او بگذارد. کسانی که خود را غلام سیدالشهدا می‌دانند، عاقبت‌به‌خیر می‌شوند.



وی افزود: امروز هم در میدان جهاد و مقاومت، غلامی امام حسین(ع) ادامه دارد. غلامی سیدالشهدا پیر و جوان نمی‌شناسد؛ هرکس در راه عشق به او قدم بردارد، مقبول است.



رونمایی از آثار جدید در حوزه پیرغلامی



در بخش پایانی مراسم، از سه اثر ماندگار با حضور آیت‌الله علم‌الهدی، شهردار مشهد و مدیرعامل بنیاد دعبل رونمایی شد:

۱. مجموعه ویدئویی «پیرغلامان شهر امام مهربانی‌ها» به تهیه‌کنندگی مؤسسه شهرآرای شهرداری مشهد

۲. کتاب «حسین، پیشوای انسان‌ها» به قلم مرحوم اکبرزاده

۳. گنجینه صوتی رادیو زیارت با عنوان «رسم دعبل»



شهردار مشهد در این مراسم گفت: این مجموعه مستند، تصویری از پیرغلامان شهر امام مهربانی‌هاست که در قالب آثار چهار تا هفت‌دقیقه‌ای تولید شده و ادامه خواهد داشت.

تجلیل از برگزیدگان خراسان رضوی



در پایان، با حضور مدیران رسانه ملی و مسئولان فرهنگی، از پیرغلامان برتر خراسان رضوی تجلیل شد:

حسین مقدم‌حسین‌آبادی، حاج باقر نباتی، سید مرتضی چاوشی، اکبر غلامشاهی، سیدعلی هاشمی، رضا یعقوبیان، کاظم کرامت، محمدحسین داوری ترشیزی، سیدمهدی طباطبایی، سید ابوالقاسم نوری و معصومه واعظ موسوی.



مراسم با اجرای سرودی از نوجوانان «ز کودکی خادم این تبار محترمم» جمعی و بدرقه‌ حاضران پایان یافت.

انتهای پیام/