رضا عبدالهی داور بخش ترانه دومین جشنواره ادبی "خیر ایران" در آستانه برگزاری این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، بیان کرد: درباره موضوع نیکوکاری و خیر که موضوع محوری جشنواره ادبی خیر ایران است، اشعار و ترانه‌های زیادی سروده شده است. از جمله سعدی بزرگ که سروده است: "نباشد همی نیک و بد پایدار ...همان به که نیکی بود یادگار"

او درباره ویژگی‌های مطلوب یک ترانه موضوعی توضیح داد: ترانه اوزان و مشخصات خاص خود را دارد اما در اصل خلاقیت برای آن اهمیت زیادی دارد. مخاطب این قالب نیز به دنبال مکاشفه در اثر است. مضمون، احساس و اندیشه متر و معیارهای مهم دیگر هستند. بسیاری از ترانه‌های ما سطحی و کپی برداری هستند. اما ترانه‌های قدیمی عمدتا اصالت خود را با گذر زمان حفظ کرده‌اند. به هر حال باید درباره مضمون در ترانه‌سرایی تامل و کوشش شود.

او درباره معیارهای داوری ترانه‌ها در جشنواره افزود: من معتقدم ترانه وزن دارد و البته هجایی هم هست.‌خلاقیت ترانه‌سرا و اینکه از چه مضمونی استفاده می‌کند، نیز اهمیت دارد. اگر تکراری نباشد و در ادامه ملودی که بر ترانه قرار می‌گیرد تکرار نداشته باشد، اثر خوبی را شاهد خواهیم بود. این ترکیب زمانی مطلوب است که ملودی از ابتدا با ترانه همراه باشد و اگر سه ضلع خواننده، ترانه سرا و آهنگساز به درستی با هم همراه شوند، اثر خوبی نتیجه می‌دهد.

عبدالهی در پایان گفت: کار خیر محدود و منحصر به خدمات مالی نیست بلکه هر کمکی به دیگران در جهت بارور کردن اندیشه‌شان نیز از مصادیق امر خیر است.

آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره ادبی خیر ایران ۲۵ آبان ۱۴۰۴ است. جزئیات و ارسال آثار به این رویداد از طریق سایت جشنواره به نشانی festival.kheir.ir امکان‌پذیر است.

