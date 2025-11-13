خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کتاب «تاملات در باب ماکیاولی» منتشر شد

کتاب «تاملات در باب ماکیاولی» منتشر شد
کد خبر : 1712773
لینک کوتاه کپی شد.

کتاب «تاملات در باب ماکیاولی»، اثر لئو اشتراوی با ترجمه شروین مقیمی، روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب  «تاملات در باب ماکیاولی»  اثر لئو اشتراوی با ترجمه شروین مقیمی توسط نشر ققنوس منتشر شد. 

در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است:  تاملات در باب ماکیاولی شرحی خلاف‌آمد بر دو کتاب ماکیاولی یعنی شهریار و گفتاره است. خلاف‌آمد است زیرا اشتراوس در آن کوشیده تا با اتخاذ منظر گاهی پیشاماکیاولی، یعنی منظرگاهی  پیشامدرن، آموزه ماکیاولی را کشف کند. اشتراوس در  این شرح حیرت‌انگیز، با آشنایی‌زدایی از ماکیاولی، ما را با یک ماکیاولی «غیرمنتظره» آشنا می‌کند. 

این ماکیاولی آشنازدایی شده پیامبری جدید است با یک وحی جدید. او مبدع نظم و ترتیباتی جدید است. او  در نظر معاصرانش، یعنی حاملان نظم و ترتیبات قدمایی، آموزگار شر است. اما مخاطب اصلی او در مقام فیلسوف، نه انسان پیر معاصر، بلکه جوانان‌اند؛ آیندگان؛  آتیه‌داران. سپاهِ فیلسوف پیامبر بی سلاح جدید را جوانان، یعنی آیندگان تشکیل می‌دهند. یعنی انسان‌های مدرن.

گفتنی است کتاب «تاملات در باب ماکیاولی»  با تیراژ هفتصدو هفتاد نسخه منتشر شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ