کتاب «تاملات در باب ماکیاولی» منتشر شد
کتاب «تاملات در باب ماکیاولی» اثر لئو اشتراوی با ترجمه شروین مقیمی توسط نشر ققنوس منتشر شد.
در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: تاملات در باب ماکیاولی شرحی خلافآمد بر دو کتاب ماکیاولی یعنی شهریار و گفتاره است. خلافآمد است زیرا اشتراوس در آن کوشیده تا با اتخاذ منظر گاهی پیشاماکیاولی، یعنی منظرگاهی پیشامدرن، آموزه ماکیاولی را کشف کند. اشتراوس در این شرح حیرتانگیز، با آشناییزدایی از ماکیاولی، ما را با یک ماکیاولی «غیرمنتظره» آشنا میکند.
این ماکیاولی آشنازدایی شده پیامبری جدید است با یک وحی جدید. او مبدع نظم و ترتیباتی جدید است. او در نظر معاصرانش، یعنی حاملان نظم و ترتیبات قدمایی، آموزگار شر است. اما مخاطب اصلی او در مقام فیلسوف، نه انسان پیر معاصر، بلکه جواناناند؛ آیندگان؛ آتیهداران. سپاهِ فیلسوف پیامبر بی سلاح جدید را جوانان، یعنی آیندگان تشکیل میدهند. یعنی انسانهای مدرن.
گفتنی است کتاب «تاملات در باب ماکیاولی» با تیراژ هفتصدو هفتاد نسخه منتشر شده است.